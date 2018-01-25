知名魔術師大衛考柏菲爾遭控下藥猥褻未成年女模

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美國媒體近日再度翻出逾20年前的往事，一名年僅17歲的猶他州模特兒指控知名魔術師大衛考柏菲爾（David Copperfield）性侵。女模指考柏菲爾下藥把她迷暈，脫光衣服並上下其手，但考柏菲爾聲稱，因她未成年，兩人並未發生關係。

女模特兒路易斯（Brittney Lewis）2007年向聯邦調查局（FBI）提出上述指控，並指事件發生於1988年。路易斯告訴媒體，當年自己在日本熱海市參加模特兒大賽後不久，擔任評審的考柏菲爾邀請她與自己一起到加州，觀看他的魔術表演。行前考柏菲爾徵得了路易斯的祖母同意，還保證自己與路易斯將會分房，且全程都會有人照顧她。路易斯的祖母回憶稱：「他很有魅力」。

路易斯於是隨考柏菲爾一行人出發往聖地牙哥，時年32歲的考柏菲爾還帶著她四處購物。雖然路易斯表明無意與他談戀愛，但考柏菲爾一度拉住她的手，又帶她到酒吧。路易斯看到考柏菲爾把不明液體倒進她的飲料裡，她喝了幾口之後就昏倒了。

路易斯表示，她被下藥後，零碎的記憶顯示對方帶她搭乘計程車，回到她的飯店房間，考柏菲爾壓在她身上親吻她，她還指他有口臭。接著，考柏菲爾脫下她的衣服，用臉部摩擦她的身體，之後她就失去意識。

第二天早上，路易斯醒來後感覺想吐不適，考柏菲爾則從相連的飯店鄰房走進來，說因為她「未成年」，所以沒有「進入」她。但路易斯懷疑，對方可能使用了保險套。後來路易斯提早回家，考柏菲爾還曾要求她寫信證明自己沒有對她做過不禮貌的行為。

考柏菲爾的律師、公關及經紀人23日都接獲媒體的相關詢問，但並無回應。考柏菲爾本人24日才在推特上聲援反性侵的#Metoo運動，還表示自己曾被誣陷性侵，他說：「請大家對任何事仔細聆聽及考慮，不要太快下定論」。考柏菲爾2007年也曾被另名女子指控性侵，後來該名女性放棄民事控告，此案也不了了之。

(中時)

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