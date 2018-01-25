空污減量民眾無感 李應元：大家要求更高

2018年01月25日 17:26 中時 邱琮皓

環保署今表揚在秋冬空品不良期間積極協調公私場所降載有成的縣市，被問到其實中南部民眾都沒有明顯感受到空污有改善的感受，環保署署長李應元表示，「在全體的努力之下，事實就是有減量改善，但大家的要求更高，我們只能更努力」。

環保署這次是針對2016年第4季至半年第1季協調公私場所降載有成的成績，直轄市組共取2名，分別為台中市榮獲第1名，新北市為第2名；縣（市）組則取3名，分別為嘉義縣榮獲第1名、屏東縣為第2名及澎湖縣為第3名。

李應元指出，現在民眾更了解PM2.5、環保意識更加提高、對小孩健康的急切要求，我們非常感謝、也非常了解，但空污情況已經存在很久，全世界也都在防治空污。

李應元說：「從地球儀看整個印度、大陸、東南亞都是紅通通的。」他更提到，前幾天韓國首爾市長也因為空屋停止公務車輛的使用，像是巴黎等城市也都已經對車輛進行管制，這部分是台灣還沒有開始進行的。

李應元強調，在努力之下，事實就是有減量，但大家對政府的要求更高，「我們只能更努力」，當減量5％不夠、就減量10％，減量10％不夠，就減量20％，這還要配合空氣濕度等氣候因素，才能採取更完整的緊急應變辦法，更快給民眾看到最好的成果。

(中時)