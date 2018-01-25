新竹母校跨海初體驗 金門「清華人」好榮耀

2018年01月25日 17:29 中時 李金生

優質的教學設備和環境，讓金門「清華人」留下美好印象。（清大提供）

清大以將金門教育體系版圖延伸到新竹校本部為努力目標。（清大提供）

國立清華大學去年9月在金門新設第1屆「現役軍人經營管理碩士在職學位班」28位同學，日前在總監李金振帶領下跨越300公里台灣海峽，遠赴新竹校本部易地教學，實地體會頂尖大學一流環境設備和做為一個「清華人」的榮耀。

賀陳弘校長率同副校長周懷樸、教務長戴念華迎接同學，肯定這是一趟讓清大金門教育中心與校本部「零距離」的跨海歷史之旅。在3天2夜的課程裡，來自軍中的「清華人」走訪百餘公頃美麗校園，也聽取校友、學長的創業經驗分享，個個開心滿載而歸。

催生金門分部的李金振表示，這趟易地教學讓同學們親眼目睹、親身體驗清大躋身世界一流大學的原因，也說明清華金門教育中心與清大校本部「零距離」無任何障礙，也無差別待遇，同時也實現從清華金門分部入學，由校本部畢業的承諾，突顯金門是通往清大最近的道路，也彰顯金門教育體系的版圖已實質延伸到清華校本部。

在國內獲得高度評價的清大新建圖書館，參考台大等世界著名圖書館再加以改良設計而成，在功能上已轉型為擁有百萬藏書，全亞洲最先進設備的學習資源中心，包括研討室、影片觀賞區、閱報區、小講堂、語言學習區等新式規畫，採全自動化作業模式，讓同學擁有絕佳的閱讀體驗。

在3天的校本部易地教學中，校方特別加入了圖書館導覽，讓同學們了解即使在金門上課，仍可透過網絡共享校本部的教育資源。

上課地點特地選在清大台積館9樓，全程採用全國最先進的哈佛低聲量教室，環繞階梯式的設計讓上課無死角，任何一個角落都能看清投影布幕，授課老師無需麥克風就能產生有如電影杜比的環繞音質，優質上課環境讓來自金門的「清華人」有不一樣的體驗和感受。

(中時)