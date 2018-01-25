台中防搶演練 不知情民眾「冒險」拍照打卡

2018年01月25日 17:37 中時 黃國峰

台中市警察局第四分局舉行銀行防搶演練，行員躲入櫃台內，按報案鈴通知警方。（黃國峰翻攝）

台中市警察局第四分局舉行銀行防搶演練，員警趕到壓制「假搶匪」。（黃國峰翻攝）

防搶演練逼真，民眾紛紛閃躲，還不忘冒險拍照打卡。（記者翻拍）

台中市警察局第四分局，24日選定公益路一家銀行舉行防搶演練，逼真過程嚇壞在銀行的民眾，紛紛逃出銀行，少數大膽行人還「冒險」拿出手機拍攝，真以為發生搶案，經一旁員警告知，才知道「原來是演習！」直說嚇死人，民眾說感謝認真的警察，這樣我們的血汗錢存在銀行就安全了！

台中市警察局第四分局指出，當時以無預警的方式，發出金融機構發生搶案，不到1分鐘轄區內四台巡邏車及16名快打部隊就到達了現場，3名警員一組拿著盾牌在銀行四周部署，當歹徒步出銀行大門，立即將他包圍，大聲喝令：不要動！槍放下！趴下！緊張肅殺過程，讓路上行人真以為發生搶案，紛紛躲在柱子旁，並「冒險」拿出手機拍照打卡。

參加演習的員警表示，雖是演習，也很忐忑，行前再三檢查槍枝安全，就怕不小心拉了手槍滑套！銀行行員也表示，雖然知道是演習，但還是緊張，看到警方迅速確實壓制歹徒，心中也更深信警察，定能保新春平安。

台中市警局第四分局偵查隊隊長張國益表示，這次演習是因應農曆春節將至，模擬轄內派出所若遭遇金融機構搶案時，員警要如何應變及處置? 所以選定金融機構舉行防搶演練，除要求金融機構，自我防衛能力及保全措施加強外，另一方面，防搶演練可使員警熟悉轄內金融機構遇到緊急狀況之處置作為，以確保民眾財產安全。

(中時)