新竹市東園國小操場 打造優質體育空間

2018年01月25日 17:32 中時 陳育賢

新竹市東園國小操場翻修工程，25日在市長林智堅（後右三）主持開工儀式下正式展開。（陳育賢攝）

為提供學生優質運動空間，新竹市政府25日啟動東園國小操場翻修工程，包括有規畫以跑速區分的4色跑道和棒球隊推車專用道，並採砂質土鋪設中央草地，同時設置2倍大的跳遠沙坑，15年未更動的操場，將變身為學生們的歡樂運動場。

市府教育處指出，東園國小目前有79個班級，操場為孩子最常使用的體育空間，但已使用長達15年，為營造安全、趣味的運動空間，市府積極推動整修工程，要為孩子打造健康兒童城市。

本身即是東園國小畢業的市長林智堅25日在主持動土儀式後，特別以「大學長」的身分致詞表示，回到母校感覺許多回憶一擁而上，十分懷念，但他開玩笑說，這個操場還是當年那個大小，跟他還在學校的時候一模一樣，真的是該整修了。

此次整修工程，設計高規格8道跑道，並將繽紛色彩帶入運動美學，以不同顏色代表各種跑速，讓孩子能夠自由選擇，也將是全市第1座4色跑道。

另外，考量東園國小棒球隊需求，更特別規畫專屬推車步道和跳遠沙坑，營造優質訓練環境，而操場草皮將重新鋪設砂質土，減少積水問題，讓學生能在更舒適、適合的空間學習運動競技。

東園國小操場工程預計於7月完工，未來將提供東園國小師生更完善的學習環境、多元的體驗活動和優質教學品質，也是師生與社區居民共想的運動空間。

(中時)