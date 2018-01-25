吳敦義喊出選舉過半 民進黨秘書長洪耀福傲慢回應

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國民黨主席吳敦義今日中午出席黃復興黨部第十八屆委員、顧問會議，為今年的直轄市、縣市長選舉訂下選戰目標要過半。民進黨秘書長洪耀福今天回應吳敦義，「全部拿就好了，幹嘛那麼客氣！」他說，蔣萬安不選，是吳敦義最大的挫敗。

外界認為，國民黨立委蔣萬安不選後，民進黨自提人的機率大增；被問到民進黨與台北市長柯文哲是否繼續合作？洪耀福表示，台北市的局不用太早下定論，先看吳敦義還有什麼牌可以出，吳敦義可以自己選，若新北市長朱立倫想跳下來承擔參選，那吳敦義的2020就出局了，「我對吳敦義太好了，每天在教他，國民黨應該把秘書長薪水撥給我。」

吳敦義今天表示，今年選舉，要保住現有七個藍營執政縣市，還要再多拿下幾個，讓地方執政數目增加，如果現有的七個，再加上五、六個以上就過半。

洪耀福今表示，民進黨目前還沒有確定數字，至今固守執政，搶攻其他、寸土不讓、寸土必爭；他說，重要是先佈局，不是先講幾個縣市，大概之前傳出要參選台北市長的立委蔣萬安不選，讓吳敦義很挫折，蔣萬安不選，吳敦義挫折太大了。

洪耀福說，蔣萬安不選是對的，這孩子很聰明，不願當吳敦義的棋子，這是吳敦義最大挫敗，吳敦義一直希望藉由蔣萬安在2020大選時，吸收深藍選票，但是蔣萬安不希望當吳敦義2020的棋子，雖然政治上，蔣很年輕，卻很有自己的想法。

不過洪耀福也認為，但國民黨就算沒有蔣萬安，也沒有丁守中，丁守中持續悲劇，人生最大悲劇莫過如此，「我是丁守中，也應該會覺得很悲劇，因為沒有蔣萬安，還不是他」。

(中時)

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