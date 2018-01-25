定情曲是她們唱的 福原愛碰田馥甄反應好萌

2018年01月25日 17:40 中時電子報 蔡曉婷

曲家瑞和福原愛合影自嘲像媽媽。（圖／取自曲家瑞臉書）

曲家瑞分享參加華研尾牙。（圖／取自曲家瑞臉書）

曾之喬出席尾牙。（圖／取自曾之喬臉書）

簡懿佳和Selina、Hebe合影，也找了江宏傑夫妻合照。（圖／取自簡懿佳臉書）

華研國際音樂昨(24日)晚間舉行尾牙，因Ella有事不克出席，天團S.H.E三缺一。華研近年來業務延伸做起運動員經紀，去年簽進桌球好手江宏傑，昨晚江宏傑也大方帶愛妻福原愛（小愛）現身，網友捕獲台下的小愛頻抬頭望Hebe、Selina，網友笑說：「好想問她看到定情曲原唱有什麼感覺？」

江宏傑前年與日本桌球天后福原愛結婚，這樁台日聯姻的美好童話相當受矚目，先前夫妻倆上《小燕有約》談戀愛秘辛，江宏傑爆料當年告白後，等了一個多月小愛才點頭交往，一旁的福原愛則坦承自己很掙扎，擔心對方是不是跟很多女生放電都說一樣的話，天天都聽幾百遍的《戀人未滿》，最後才勇敢踏出這步談異國戀。

去年10月，江宏傑正式簽入華研，成了S.H.E師弟，昨他帶老婆首次參加華研尾牙，見到《戀人未滿》原唱Selina、Hebe，小愛反應超萌，菜也不吃索性盯著台上看S、H發紅包，小粉絲心情表露無遺。無獨有偶，簡懿佳也在臉書分享和S、H合影，開心喊：「永遠的愛」，曲家瑞則說自己像個追星族滿場跑集郵，自嘲和福原愛合影：「我怎麼好像福原愛的媽媽要嫁女兒」。

(中時電子報)