天價咖啡！ 世界冠軍豆1杯1000元

薩爾瓦多咖啡豆SL28，拿下2017WBC世界咖啡豆，1杯要價台幣1000元。（柯宗緯攝）

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高雄力諾咖啡烘焙廠舉辦「挑戰SL28烘豆比賽」。（柯宗緯攝）
評審以盲測方式，選出冠軍烘焙師。（柯宗緯攝）
薩爾瓦多咖啡豆SL28，拿下2017WBC世界咖啡豆，1杯要價台幣1000元。（柯宗緯攝）

WBC世界咖啡師大賽，以往是「Geisha藝伎」天下，2017年WBC首度被薩爾瓦多SL28擊敗。該品種咖啡豆，出產自薩爾瓦多Las Brumas莊園，「SL28」咖啡豆僅有英國、台灣進口商引進，但英國已用光，台灣更剩不到50公斤生豆，市場估算每杯200ml，要價1000元，堪稱天價咖啡，寫下全台最高紀錄。

咖啡豆進口商Ernie指出，俗稱咖啡奧運的WBC世界咖啡師大賽，2017在首爾落幕，決賽中有6名參賽者，使用「Geisha藝伎」，不過英國Dale Harris咖啡師眼光獨到，選用來自薩爾瓦多莊園的SL28咖啡豆，一舉拿下世界冠軍。

SL28擠身世界冠軍後，價格水漲船高，但目前僅剩台灣喝得到。Ernie表示，目前剩不到50公斤，每公斤價格約1萬元，可烘出800公克熟豆，換算下來每杯手沖咖啡1000元，應該是台灣最貴的精品咖啡。

Ernie說，這款冠軍豆特色在於，肯亞種、風味複雜，以乾淨度、甜度及口感取勝，espresso義式濃縮呈現濃稠，帶有水果風味，手沖則呈現透明，像在喝果汁一樣，甜有三段，入口甜、尾端甜、回甘甜，特色性鮮明。

今天高雄力諾咖啡烘焙廠舉辦「挑戰SL28烘豆比賽」，來自全台20位選手，使用全球僅有的冠軍豆Las Brumas的SL28烘豆，冠軍可獲得10公斤的冠軍豆，相當於台幣10萬元。

(中時)

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