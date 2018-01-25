美國特種司令部徵求鋼鐵人設計案

2012年軍備展上，美軍展示的機械外裝甲概念服。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

美國特種作戰司令部(SOCOM)在去年12月份發布一項徵求案，希望各廠商提供「戰術突擊輕量操作服」（TALOS），俗稱「鋼鐵人」。

美國軍事時報(militarytimes)報導，美軍在命名計畫時，經常會將代稱變得有言外之意，「戰術突擊輕量操作服」(Tactical Assault Light Operator Suit)縮寫就是TALOS，這是希臘神話中的刀槍不入的青銅戰士，可說是他們對動力裝甲服的期待，然而現在受到漫威電影的影響，動力裝甲服也經常被稱為鋼鐵人。

TALOS負責人米歇爾•菲爾森（Michel Fieldson）表示：「我們有時把它稱為鋼鐵人裝，確實是因為這名字比較受歡迎，容易吸引工業界和學術界的關注。」

這不是鋼鐵人裝第一次被提出，早在2013年9月，特種部隊司令部就已經募集設計案，戰術外骨骼必須增強人的力量，同時在嚴峻的環境下，保持鋼鐵人在重負荷下的行動能力性。在經過多年後，新的標案要求的科技更多，包括提升安全性，減少腦損傷危害、必須提升隱密程度，降低操作的聲音，以及更好的防彈能力。

標案中還寫道，鋼鐵人的感知能力、機動性、通訊力都要提升，可提供微波杜普勒成像的用戶界面(也就是鋼鐵人電影中那種高科技畫面)，以及追蹤聲音來源的能力(也就是聽力能夠提升)。

為了給這個龐然大物提供動力，特種部隊司令部希望電池能夠提供幾千瓦的直流電，並且可以持續數小時，當然它也不能太大，背包那樣大是上限。公告指出，電源應該低於120伏特，不要超過600伏特。

這項「英雄帖」將廣發給各行業、學術界、個人和政府組織等，只要有興趣加入研發的，都列在其中。儘管確定開發成本和時間表，是由承包商決定的，但是該公告建議，研發費用以500萬美元為限，研發時間為24個月以內。

(中時電子報)

文章來源：Wanted: ‘Iron Man’ suits for special operations troops

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