尾牙旺季到 網購人氣王它當仁不讓

2018年01月25日 17:39 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著農曆年節的逼近，近日也開始進入公司行號尾牙高峰期，導致民眾酒後開車機率增加、酒駕肇事案件頻傳。C2C網路交易平台─露天拍賣發現，近一個月內「酒測器」熱搜量相較上個月增加9成，銷售量也有3成的成長，推估可能是受到酒駕事件倍增影響，讓酒測器因而成為尾牙福委會必備物，瞬間竄升尾牙商品人氣王。

近來酒駕新聞頻傳，掀起全民關注，連帶酒測器詢問度飆升。露天拍賣觀察站上酒測器銷售情形發現，價格區間落在$150~$200元的「吹嘴式」酒測器最受消費者歡迎；可拆吹嘴的酒測器因可將吐出的氣體直接吹送至感應處，具有高準確度，外加體積輕小，外型長度僅約12cm，附鑰匙圈便於攜帶，榮登銷售冠軍。

露天拍賣表示，籌備尾牙的福委熱愛小物除了酒測器之外，各色扭蛋球、摸彩抽獎機、賓果機以及客製化ＤＩＹ刮刮卡等能炒熱氣氛的商品，近期也相當熱門；其中，手搖式網狀球型機器內可放置75顆彩球，搭配賓果卡，能創造多元化的抽獎遊戲活動，成為不少尾牙場上福委會必備道具；此外可客製化、自訂刮膜內文字的DIY刮刮卡，不同於市面上既有制式謝謝惠顧文字，刮開即可看見創意文字，也是相當夯的尾牙活動小物。

即日起至2/4止，露天拍賣推出「全場瘋搶週週送」活動，下標結帳並完成付款達指定筆數，即可參加露天拍賣週週抽，有機會獲得Apple iPhone 8、DYSON v8、Apple Watch Series3、Dyson 三合一涼暖空氣清淨機、OPPO R11s等好禮；1/22~1/28買家下單加碼抽$2000購物金、Airpods耳機等好禮；此外買家下標即可參與轉轉樂活動，將有機會獲得Nintendo Switch、露天折扣金，下單完成交易次數越多，獲獎機會越大；另於露天粉絲團按讚加碼抽Apple iPhone X，獎項豐富，網友們可把握機會。

(中時電子報)