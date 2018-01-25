華泰名品城迎春節 打造「唐人街」趣味走春新地標

2018年01月25日 17:53 工商 龍益雲

華泰名品城迎春節，打造「華泰唐人街」趣味走春新地標，今 (25)日端出10米福氣碗盤組巨型「團圓辦桌」，全台唯一「桃粉自由女神」也手拿紅包現身，國際精品、運動休閒品牌全面2折起。

迎接2018年農曆年的到來，全台首座國際級美式露天休閒購物村華泰名品城 (GLORIA OUTLETS)針對一連6天的春節假期盛大舉辦「華泰唐人街」，除了掛起喜氣洋洋的紅燈籠，也為整個商場換上新裝，第一廣場的10米巨型「團圓辦桌」裝

置物，不只有仿真的美味年菜，更有10組比人大的「福氣碗盤組」，讓民眾可化身「碗」緣子，自由進入打卡拍照，體驗全家出遊、一「桌」同樂的走春樂趣；第二廣場則變身成「Dream Land粉樂草皮」，草皮上有繽紛的馬卡龍與全台唯一的「桃粉自由女神」。

華泰名品城表示，女神更將在春節期間入境隨俗，手拿紅包向大家拜年，展現趣味一面！

華泰名品城總經理梁曙凡指出，今年春節假期比較短，沒出國的民眾，多會選擇近郊景點走春出遊，受惠機場捷運及台灣高速鐵路串連的便利性，相信第1季在人潮和業績上都會有不錯的表現。

她認為，春節品牌所推的折扣都比電商更具競爭力，愈來愈多消費者會聰明地先在網路上詢價比價，再到華泰名品城實際試穿、消費。

(工商)