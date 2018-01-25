真巧合 銀行查旅客持假美鈔換錢 2人都叫淑貞

臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（翻攝畫面）

友善列印
中時
臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（翻攝畫面）
臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（陳麒全攝）
臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（陳麒全攝）
臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（陳麒全攝）

臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查，陳淑貞表示那些美金是去美國時，朋友還她的錢，她並不知道那幾張是偽鈔，航警訊後將她移送航警局刑大偵辦。對於行員淑貞發現旅客淑貞拿假美鈔，員警私下表示還真的是巧合。

航警表示，旅客陳淑貞25日清晨搭乘長榮BR11班機，自美洛杉磯搭機抵達桃園機場，在下機後，她拿著一疊百元美鈔，前往入境管制區內兆豐銀行外幣兌換櫃台，要將美金兌換成新台幣，當時值班的銀行員工吳淑貞在數鈔時，發現整疊美鈔中，有7張是偽美鈔，其中5張編號數字都是0，另外二張則都是同樣編號，銀行行員隨即通報航警前來處理。

航警將陳女帶回隊部初步偵訊時，陳女身上還有1張偽美鈔。陳女在偵訊時供稱，那幾張假美鈔是去美國時，美國的友人還她的錢，她不會分辨美鈔真假，不知道是假美鈔，表示自己也是無辜受害，但依法航警仍在訊後，將她依法移送。

(中時)

台中防搶演練 不知情民眾「冒險… 詐騙集團民宿當機房 雲林警鬥智…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。