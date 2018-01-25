真巧合 銀行查旅客持假美鈔換錢 2人都叫淑貞

2018年01月25日 17:50 中時 陳麒全

臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（翻攝畫面）

臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（陳麒全攝）

臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（陳麒全攝）

臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查。（陳麒全攝）

臺灣籍女子陳淑貞25日上午在桃園機場持假美鈔兌換台幣，被兆豐銀行行員吳淑貞發現是偽鈔，立刻通報航警局帶回調查，陳淑貞表示那些美金是去美國時，朋友還她的錢，她並不知道那幾張是偽鈔，航警訊後將她移送航警局刑大偵辦。對於行員淑貞發現旅客淑貞拿假美鈔，員警私下表示還真的是巧合。

航警表示，旅客陳淑貞25日清晨搭乘長榮BR11班機，自美洛杉磯搭機抵達桃園機場，在下機後，她拿著一疊百元美鈔，前往入境管制區內兆豐銀行外幣兌換櫃台，要將美金兌換成新台幣，當時值班的銀行員工吳淑貞在數鈔時，發現整疊美鈔中，有7張是偽美鈔，其中5張編號數字都是0，另外二張則都是同樣編號，銀行行員隨即通報航警前來處理。

航警將陳女帶回隊部初步偵訊時，陳女身上還有1張偽美鈔。陳女在偵訊時供稱，那幾張假美鈔是去美國時，美國的友人還她的錢，她不會分辨美鈔真假，不知道是假美鈔，表示自己也是無辜受害，但依法航警仍在訊後，將她依法移送。

(中時)