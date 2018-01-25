上海政協納台胞 陸委會：少數遭中共利用的統戰對象

陸委會副主委兼發言人邱垂正25日主持例行記者會。(陳君碩攝)

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旺報

台灣出生的醫師謝國群，日前名列大陸上海政協委員名單，陸委會25日表示，謝國群早在民國96年就已被註銷戶籍，認為這只是少數遭到中共利用的統戰對象，批評大陸企圖利用「盧麗安模式」作為宣傳樣板，「炒作只是徒勞和不得台灣人心的做法」。

出身彰化的謝國群，其父親在他小時候為將他培養成桌球選手，送他到上海練球兼讀書，後來並未成為職業桌球選手，反而讀完高中、考取了上海交通大學，目前是上海中醫藥大學，附屬岳陽中西醫結合醫院的腫瘤科主治醫師，近日上海政協會議召開，謝國群也成為媒體矚目對象。

對於謝國群成為上海政協委員，陸委會發言人邱垂正25日表示，民國96年謝先生返台申請結婚登記時，戶政單位就發現其具有大陸人士身分，通報移民署查證後，就依法撤銷其戶籍，對於戶政單位的作法，陸委會表示高度肯定，指在細微處態度積極，勇於任事。

邱垂正表示，大陸早期以民國38年前赴陸的台籍人士做為對台統戰工具，近來則企圖複製「盧麗安模式」，攏絡在台出生到陸發展的台籍人士，作為宣傳樣板，「可惜這些人都是極少數遭到中共利用的統戰對象，無法獲得人民認同，此時炒作只是徒勞和不得台灣人心的做法」。

邱垂正說，事實證明，民主自由法治才是人類共同追求，對台灣民眾充滿信心，即使有少數人選擇另一種價值，也不會減少台灣人民對這塊土地的熱愛。

(旺報)

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