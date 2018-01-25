方宥心、林雨宣發起「厭世但不苟活」 隨便整理就10箱

方宥心、林雨宣、于子育、梁一貞、楊閔、卓義峰合辦「厭世但不苟活」拍賣會。（藝人提供、方宥心設計）

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方宥心演藝事業橫跨戲劇、主持與唱片，工作滿滿的她，早就對房間堆滿衣物而感到「阿雜」，在與好友林雨宣一次聚會聊天後，便想趁著宣傳迷你專輯空檔，舉行兩人第一次的二手衣物拍賣會，想不到在好友群組裡引起共鳴，于子育（琇琴）、梁一貞、楊閔、卓義峰也是房間爆炸族，6人決定一起合辦這次二手拍賣會。

至於為何會取名「厭世但不苟活二手衣&物拍賣」？這起因是方宥心跟林雨宣想著如果衣、褲、鞋、物是有生命的，躺在那生灰塵那該有多都厭世啊，為了不讓「它們」苟活著，不如來幫它們找到更合適的主人。

方宥心、林雨宣、于子育、梁一貞、楊閔、卓義峰6人，短短半個月共整理出將近10箱衣物，彼此在過濾拍賣品的同時才發現不是沒穿過、吊牌還沒拆、就是連包裝紙袋都還原封不動的，林雨宣說：「其實不是藝人愛買或浪費錢，有時添購來的東西只是為了一場商演或一個戲劇表演就買了，但最後可能派不上用場或被認為不合適，所以……躺在那兒的東西就越來越多了。」方宥心在整理時也哀聲慘叫：「還好要辦拍賣了，不然我們家可能都要再去找房子住，客廳都快被我堆滿了。」

此次拍賣的活動時間是在2/4（日）下午13：30開賣，僅此一天，有著好交情的六人都笑說趁著過年前像辦個尾牙，與所有前來的客人同樂，希望有興趣挖寶的朋友們到場搜括好物。

「厭世但不苟活二手衣&物拍賣會」時間：2018／2／4（星期日）13:30～21:00整。地點：台北市民權東路3段160巷19弄16號1樓「穿越九千公里交給你」咖啡館

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