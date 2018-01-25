貧富差距拉大 百元年菜VS兩萬元富貴盆菜

2018年01月25日 17:54 中時 馮惠宜

漢來美食獨家代理的香港米其林餐廳「名人坊」進駐全台百貨店王新光三越台中店，名人坊招牌主廚鄧錦富（左二）端出集富貴於一爐的年菜之王。（馮惠宜攝）

台中第五市場丸東商號連續第六年推出百元年菜，今年預計在27日開賣，已有不少老客戶前往要求購買或預訂。（馮惠宜攝）

台中第五市場丸東商號連續第六年推出百元年菜，今年預計在27日開賣，詢問電話已超過百通。（馮惠宜攝）

台灣消費市場嚴重M型化，從年節外帶年菜市場可看出端倪，傳統市場業者推百元年菜詢問度爆表去年3周狂賣3000盅；但也有業者相準高端市場，端出一盆要價2萬元的港式盆菜，食材極盡奢華，不但全台限量30鍋，除夕當日還以常溫專人送到府。

台灣今年農曆年市場景氣詭譎，不乏店家結束營業留下欠薪爛攤，因此外帶年菜市場出現百元年菜戰兩萬元富貴盆菜的場面；台中第五市場丸東商號連續6年在年節推出百元年菜芋頭排骨酥、頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣8道菜每道都是100元，連佛跳牆都只要250元，最遺的一道藥膳醉豬蹄300元；一套10道可零買，全部也只要1350元。

丸東商號李闆李西東說，年年食材都上漲，今年魚皮甚至漲了25％，體諒景氣不佳，6年來都不敢漲價，今年27日開賣已有上百通詢問電話。

市井小民吃百元年菜，但也有專為富豪訂製的富貴盆菜，漢來美食獨家代理的香港米其林星級餐廳「名人坊」高級粵菜餐廳，本月26日立刻又在台中新光三越中港店開幕，特別因應台中店的開幕，端出「年菜之王」的港式盆菜：「名人坊富貴盆菜」，要價2萬元一盆的頂級大菜內含鮑魚、瑤柱、花膠等20種頂級食材。

集富貴極致於一爐的這頂級年菜，名人坊全台三店每店只售10鍋，而且以專人在除夕傍晚準時熱騰騰的送達預訂的客戶家中。

(中時)