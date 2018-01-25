全複合材料 中航發表翼龍1D今年將首飛

2018年01月25日 17:54 中時電子報 喻華德

中國航空工業集團在昨日舉行翼龍無人機發展大會上，發表翼龍式無人機家族新成員新型翼龍ID無人機系統，並將於今年首飛。翼龍ID為結合市場需求，採用全複合材料的高性能、中空長耐航多用途無人機（大陸稱察打一體）。

翼龍無人機先前已推出翼龍I型、翼龍II型，加上本次發表的翼龍ID型共有三款，形成完整的產品線。

翼龍系列無人機總設計師、航空工業成都所副總設計師李屹東表示，翼龍ⅠD是中國大陸第一代改良型多用途無人機，它可望在國際軍品外銷市場上與翼龍家族其它成員形成高低搭配，共同提升翼龍品牌的影響力。他說：「翼龍ⅠD不僅價格水準適中，能力水準也更適中，能夠滿足更多國際客戶提出的更多客製化使用需求」。

翼龍ⅠD無人機藉由最佳化氣動力佈局、換裝大功率發動機等措施，在起飛重量、升限、耐航時間、通訊、內部裝載和外掛能力等方面比翼龍Ⅰ型大幅提升。可應用於情報獲取、監視、偵察、反恐、邊境巡邏、緝毒和反走私等安全領域，並且可在國土資源調查、管線網路巡線、災害監視與評估等民用領域發揮重要作用。

翼龍ID發表會現場。（圖/AVIC/新華社/中國航空報社）

翼龍無人機系統在2005年建案研發，目前已經發展到第二代。在2007年10月成功首飛的翼龍Ⅰ無人機屬於第一代多用途無人機產品。2017年2月首飛的新型長耐航多用途無人機系統—翼龍Ⅱ無人機系統，象徵中國大陸憑藉自主掌握關鍵技術達到全球大型多用途無人機一流水準。

值得關注的是，翼龍Ⅱ經多種實彈射擊測試命中率達到100%，並實現了一架次連續發射5枚不同類型飛彈且全數命中，創造了中國大陸無人機實彈射擊新紀錄。

航空工業成都所所長季曉光表示：「目前，翼龍Ⅱ無人機獲得了中國大陸軍品外銷無人機的最大訂單。未來，翼龍家族將持續推進，已規劃實施更多型號家族化發展」。

(中時電子報)