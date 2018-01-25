余天昨憂女兒選情飆罵 洪耀福：余天是膀胱不好的好爸爸

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新北市黨部主委余天不滿黨部沒和他協調，就讓前發言人吳沛憶到他女兒余筱萍選區廝殺，氣到昨天在民進黨中執會，當黨主席蔡英文面前飆罵後，還去廁所；出面緩頰的秘書長洪耀福也掃到颱風尾；洪耀福今繼續緩頰，「證明余天是膀胱不好的好爸爸」；以後生氣前要先去上廁所，不然會造成誤會。

洪耀福說，余天是好爸爸，太心急自己的女兒。余天後來有澄清說，「他沒生氣，是去上廁所」，所以余天是膀胱不好的好爸爸；以後生氣前要先去上廁所，不然會造成誤會。

洪耀福指出，余天從2008年到現在，很令人感動，每次民進黨造勢，都很願意出來幫忙，黨在很困難時，也跟著南北征戰，他建議余天，要用更大格局，把每個年輕人視為自己的小孩，可以用作為父親的心情來看。

洪耀福表示，余天應該格局放大，政治上是講格局，這是需要時間跟歷練。如果可以把民進黨每個年輕人當成自己女兒、兒子來看，格局會更大，心靈上會比較釋懷一點。

由於余天被指昨天脾氣火爆，洪耀福說，余天是演員出生，表情演技較多。余天昨天一直對著選對會召集人林錫耀罵，他是出來「圍事」，結果也被掃到，余天的個性他們都瞭解，不是惡意，是焦慮。

由於嘉義縣長初選民調，參選人張明達指洪耀福的弟弟洪耀南有親密民調公司，需要排除。洪耀福昨天也在洪耀南的臉書留言，兩人上演「對穿腸」，引用蘇軾「定風波」；洪耀福在弟弟臉書留言「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」；洪耀南則回「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一簑湮雨任平生」。

洪耀福今表示，很多事情紛擾，不要太在意，蘇東坡是暮從碧山下的心境，有時下雨，不要太在意這種事情，該怎麼做就怎麽做，秘書長的位子本來就是箭靶，「我現在也是在學習蘇東坡的心境」。

(中時)

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