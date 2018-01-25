新竹大遠百金犬旺旺福氣袋汽車大獎等你抽

2018年01月25日 17:55 中時 陳育賢

新竹大遠百2018年連續第6年推出福袋預購，袋袋均有超過2000元以上的實用小家電等多項好禮。（陳育賢攝）

新年試手氣、袋好運！新竹大遠百2018年連續第6年推出福袋預購，此次仍將送出第1大獎、價值57.9萬的汽車1部，即日起至2月15日期間持全館單筆消費滿888元以上發票，即可用現金2000元預購福袋1只，並於大年初一參加抽獎。

新竹大遠百指出，此次福袋是袋袋有好禮，均有超過2000元以上的實用小家電等多項好禮，2月16日大年初一還有機會將市值57.9萬福特FORD ESCORT雅致型1.5L汽車、8萬2800元的OSIM小天后按摩椅、6萬9100元的YAMAHA Jog等7項大獎帶回家。

由於福袋只限量1200分，抽中汽車的機率是1/1200，7項大獎中獎機率則為7/1200，約為0.6％，比中樂透還高。

預購販售時間即日起至2月15日下午6點，販售地點為6樓贈品處，福袋內容包括普獎福袋1分、Funsiamo100元抵用券、金犬旺旺福氣袋大獎抽獎券1張，普獎於大年初一12點至下午3點在6樓活動中心領取。

大獎抽獎則於大年初一上午11點至12點50分在1樓廣場，現場投遞「金犬旺旺福氣袋大獎抽獎券」，逾期視同放棄，並於當日下午1點起公開抽出，中獎來賓需親臨現場並持抽獎券存根聯領獎，唱號3次內未上台領獎視同放棄。

此外，預購早鳥禮前100名預購者，還可獲贈「昊漢創意精品刺繡」紅包袋1個；前200名預購再加贈「牛角燒肉400元抵用券」。

(中時)