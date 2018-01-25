新竹大遠百金犬旺旺福氣袋汽車大獎等你抽

新竹大遠百2018年連續第6年推出福袋預購，此次仍將送出第1大獎、價值57.9萬的汽車1部。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹大遠百2018年連續第6年推出福袋預購，袋袋均有超過2000元以上的實用小家電等多項好禮。（陳育賢攝）

新年試手氣、袋好運！新竹大遠百2018年連續第6年推出福袋預購，此次仍將送出第1大獎、價值57.9萬的汽車1部，即日起至2月15日期間持全館單筆消費滿888元以上發票，即可用現金2000元預購福袋1只，並於大年初一參加抽獎。

新竹大遠百指出，此次福袋是袋袋有好禮，均有超過2000元以上的實用小家電等多項好禮，2月16日大年初一還有機會將市值57.9萬福特FORD ESCORT雅致型1.5L汽車、8萬2800元的OSIM小天后按摩椅、6萬9100元的YAMAHA Jog等7項大獎帶回家。

由於福袋只限量1200分，抽中汽車的機率是1/1200，7項大獎中獎機率則為7/1200，約為0.6％，比中樂透還高。

預購販售時間即日起至2月15日下午6點，販售地點為6樓贈品處，福袋內容包括普獎福袋1分、Funsiamo100元抵用券、金犬旺旺福氣袋大獎抽獎券1張，普獎於大年初一12點至下午3點在6樓活動中心領取。

大獎抽獎則於大年初一上午11點至12點50分在1樓廣場，現場投遞「金犬旺旺福氣袋大獎抽獎券」，逾期視同放棄，並於當日下午1點起公開抽出，中獎來賓需親臨現場並持抽獎券存根聯領獎，唱號3次內未上台領獎視同放棄。

此外，預購早鳥禮前100名預購者，還可獲贈「昊漢創意精品刺繡」紅包袋1個；前200名預購再加贈「牛角燒肉400元抵用券」。

(中時)

貧富差距拉大 百元年菜VS兩萬元… 謝言信謝林玉鶑基金會 贈彰縣消…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。