謝言信謝林玉鶑基金會 贈彰縣消防局頂級救護車

2018年01月25日 17:59 中時 鐘武達

謝言信謝林玉鶯文教基金會，25日由執行長前立委鄭汝芬與縣議長謝典霖代表捐贈1輛頂級高頂救護車給彰化縣消防局，這是該基金會8年來捐贈的第10輛「救命車」，縣長魏明谷親自代表縣府受贈，並回贈感謝狀。

捐贈儀式在消防局埔心消防分隊舉行，除了警義消與縣議員李清木、張春洋、陳文漢、歐陽蓁珠等與會，立委、也是國民黨提名的縣長參選人王惠美也出席並致詞，頗有與對手魏明谷互別苗頭的意味。

魏明谷表示，已故前立委謝言信，曾任兩屆彰化縣議員、兩屆省議員與1屆立法委員，是熱心公益的政治人物，謝言信謝林玉鶯文教基金會以「人文關懷、公益、慈善」推展宗旨，長期以來積極參與社會服務，熱心助學，也認助弱勢，相當受肯定。

謝言信謝林玉鶯文教基金會，2010大手筆捐贈彰化縣消防局1輛救護車、6輛高機動性救災用消防警備車，2016年又捐贈配備自動心肺復甦機的高頂救護車2輛，這次捐贈的第10輛救護車，同樣有自動心肺復甦機，總價高達400萬元 。

鄭汝芬與謝典霖表示，這次捐贈的救護車將交由埔心消防隊，希望當有鄉親急難時，能在最短時間提供最好的照護。

消防局局長李永福表示，縣內救護車數量，已經足夠，消防局目前需要的是，全縣的救護車都能配置自動心肺復甦機，目前尚缺30部，另外，為落實住宅安全維護，呼籲企業界協助弱勢族群、高風險地區裝設住宅火災警報器。

(中時)