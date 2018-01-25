布蘭妮睡覺也能跳恰恰？老公被嚇醒

布蘭妮挑戰國標舞。（圖片提供：民視）

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民視《舞力全開》特別企劃「前輩的逆襲」，日前錄影請來布蘭妮挑戰國標舞，為了演出她在恰恰舞序中加入了探戈，衝突性的結合，被侯怡君調侃「布蘭妮偷吃步！」布蘭妮提到，以前都是老公鼓勵跟支持下帶著她簡單學一點基礎，但這回不但有專業舞台可以練，還有指導老師李士堅教她挑恰恰，但第一堂課上完讓她很沮喪，於是請老師教她跳捷舞，沒想到被老師說她的捷舞跳得好像「喝醉在打醉拳」讓她很受挫！

布蘭妮表示為了這次演出，每天晚上勤練恰恰，一整個晚上都在房間練跳喊「恰恰恰」，老公都被她吵得頭痛，睡覺時還不自覺說夢話「恰恰恰」，熟睡的老公被她一覺還被嚇醒。

布蘭妮透露，自己有嚴重脊椎側彎，在老公的鼓勵跟支持下開始接觸國標舞，原本三節脊椎有問題，但經過長時間的練舞，「現在脊椎側彎狀況有顯著好轉的跡象，只剩下一節，感謝國標舞救了我！」

雖然老公很支持她跳國標舞，但由於舞衣太過火辣，還會拜託女兒來跟她說，讓她忍不住「大聲」回應，這是國際性比賽，要老公對舞蹈要尊重，這是國際性的比賽。她透露，有機會展現自己的舞技，還發願要有朝一日要去黑池，並要女兒王思佳贊助去黑池的費用，而王思佳也說：「只要媽媽健康跳國標舞，去什麼地方都不是問題！」

(中時)

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