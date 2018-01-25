詐騙集團民宿當機房 雲林警鬥智逮人

2018年01月25日 18:16 中時 周麗蘭

雲林縣警局刑警大隊科技偵查隊是詐騙集團剋星，隊長劉丁心（前排左一）的照片曾被詐騙分子當作手機桌面。（周麗蘭攝）

雲林縣警局刑大科技偵查隊年年破獲大型詐騙機房，本月在13天內連破3案逮捕42人，縣長李進勇25日頒發破案獎金。科偵隊長劉丁心是靈魂人物，堪稱詐騙剋星，他與騙匪鬥智，隨之進化，精準研判收網時間，甚有歹徒把他的照片設為手機桌面，時時提防。

劉丁心表示，大陸近年打詐嚴厲，海外的台灣詐騙分子唯恐被抓，紛紛逃回台灣，改採精小團體、游牧模式，降低被盯梢的可能，警方也必須跟著升級才抓得到人。

23日劉丁心率隊員破獲桃園龍潭區一處被承租當為詐騙機房的豪宅，騙徒自認密性做得很好，連窗玻璃只是普通的，一舉逮捕24人，是近一年來全國最大宗。

10日在南投縣清境農場附近一家民宿破獲8人詐騙集團，他們佯裝是遊客，分別住進8間民宿，各自在房裡打電話騙大陸人。

劉丁心說，這8人都是詐騙老手，各自在房裡運作，若無證據無法定罪，因此網前早已蒐證完畢，直接敲門逮人，並未攻堅。

劉丁心表示，以前的詐騙機房的硬體設備需要很多市話、閘道器（gateway），現在只要手機、平板、網路就能騙，組織不用大，上一次抓到30多人集團已是3年前。

台灣警方破獲的詐騙機房絕多數詐騙大陸人，原因是大陸１3億人、台灣人口相對少也不易上當，台灣較多網路詐騙案頂多幾千元到幾萬元，不像大陸容易騙又騙得多。

劉丁心表示，詐騙集團不論騙誰，對治安都是一大黑洞，機房是通緝犯的天堂，集團與集團之間也有挖角爭鬥，行騙得逞在賭場揮霍製造事端等，不是不騙台灣人就不用抓。

(中時)