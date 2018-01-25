癡情男網交遭詐 花150萬元扶養「虛擬」姪子

警方偕同被害人於約定交錢處所埋伏，逮捕詐欺嫌犯胡女及林男2人到案。(林雅惠翻攝)

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高雄市仁武分局澄觀派出所於1月23日晚間接獲一名吳姓民眾報案，聲稱自己被只見過一面的已故女友的胡姓乾姊姊詐騙150萬元，警方詢問後，24日下午偕同被害人於約定交錢處所埋伏，當場逮捕詐欺嫌犯胡女及林男2人，全案訊後依詐欺案移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，吳男稱與已故許姓女友交往約2個多月，當初雙方於交友軟體上認識，中途只見過一次面，某日許女卻突然告訴他自己已罹患子宮頸癌，相當擔心與她相依為命的小姪子，癡情的吳男便約定會幫忙照顧小姪子，殊不知約定後許女就突然失聯。

吳男再次得知女友消息時，卻是由自稱是許女乾姊姊胡女（34歲、公共危險前科）出面告知許姓女友已經過世了，吳男也遵從約定，提供金錢協助扶養小姪子，自2016年起以每月提供3至5萬元不等，將錢放在信封袋內交給乾姊姊胡女。

後來吳男要求看這名小姪子，但胡女卻推三阻四，讓吳男起疑，驚覺一切都是場荒謬的騙局，胡女根本就沒有將錢用來照顧姪子，憤而報案。

警方表示，吳男從事吊車司機工作，與父母同住，生活相當單純，他於前後共遭詐騙約新台幣150萬元；員警接獲報案後，特地安排警力埋伏於交款處所，果真甕中捉鱉當場逮捕正要前來取款的胡女及載其一同前來的林男（31歲、槍砲前科），全案依詐欺案移送法辦。

(中時)

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