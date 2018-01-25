楊晴輕鬆劈出「一字馬」！六月羨慕：我是妳的話孩子都生一打了

楊晴筋骨超軟。（TVBS）

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《翻牆的記憶》演員們齊聚錄製六月、鄒承恩主持的春節特別節目。（TVBS）
吳念軒跨越跳箱。（TVBS）
張庭瑚輕鬆跨越跳箱。（TVBS）
六月搞笑示範女生如何優雅。（TVBS）
六月、鄒承恩主持春節特別節目。（TVBS）

TVBS年度大戲《翻牆的記憶》演員張庭瑚、吳念軒、楊晴、鄒承恩、姚亦晴、徐鈞浩、張豐豪、宋緯恩、涂家碩、胡蓓筠、林芯蕾、夏嘉翎、允嵐日前齊聚錄製春節特別節目，由六月、鄒承恩擔綱主持人，節目一開始就分成「資優班」、「放牛班」兩隊對抗，由張庭瑚擔任資優班隊長、吳念軒擔任放牛班隊長，兩位隊長依照特殊技能來挑選戰友，沒想到吳念軒挑選到「電動翹臀」的林芯蕾、「一字馬神腿」的楊晴、「黃金比例九頭身」的夏嘉翎等隊員，讓六月直呼：「你根本就是照擇偶條件來挑的吧！」

不過六月也不忘設下主持人自肥條款，笑說這次比賽輸的男生就要送六月愛的抱抱，女生則要讓男主持人擁抱，讓一旁的鄒承恩嚇得頻頻搖頭解釋並婉拒，就怕回家會被老婆罰跪算盤。

每個年輕演員私底下的特殊技能都在這次春節特別節目一次大公開，平時有練瑜珈的楊晴腿長110公分，輕輕鬆鬆就完成「一字馬」劈腿的高難度動作，六月搞笑說：「你筋骨好軟，是為了未來婚姻生活做準備嗎？如果我是你，我孩子都生一打了！」楊晴只能頻頻傻笑。

進行第一關卡時，六月特別向在場女演員親自示範如何跨越跳箱，還幽默自嘲：「如果跳不過去，就翻牆過去啊，我多想做呀！」而國中讀放牛班，高中卻變資優班學生的張庭瑚則嘴甜自爆：「因為高中時，有像六月一樣美麗的老師，所以才開始認真念書！」曾是國中校內跳遠紀錄保持人的張庭瑚，體育神經超發達，錄影時就在沒有任何助跑的情況下，輕鬆跳躍比賽跳箱，還加碼示範柔道的過肩摔，一氣呵成的動作讓大家驚豔連連。

徐鈞浩則是一分鐘解魔術方塊的高手，讓六月大膽猜測：「應該只有單身的人，才有這麼多時間研究解法。」年輕演員們因為拍戲累積出革命情感，大家玩遊戲時不分彼此使出渾身解數，就為了一起奪得最佳成績。新人張豐豪因為外型酷似蕭敬騰，被主持人六月當場CUE他唱〈阿飛的小蝴蝶〉表現歌喉，雖然相較其他同學，張豐豪身形略為嬌小，但不愧是有拿過跆拳道金牌的實力，除了表演迴旋踢，在主持人六月本人加碼紅包的強烈動機下，他硬是跳過加高後的跳箱，展現絕佳身體協調性，也讓眾人驚呼隱藏在他斯文外表下的驚人實力。

(中時)

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