《中時晚間快報》台大校長遴選掀波 藍控綠伸政治黑手

2018年01月25日 18:06 中時電子報 中時電子報

◎台大校長遴選掀波 藍控綠伸政治黑手

台大校長當選人管中閔將在下月1日上任，民進黨與時代力量卻認為，遴選過程有疑義，昨在審查總預算案時提出主決議，要求教育部暫時不得進行後續聘任作業。對此，國民黨團今召開記者會抨擊，民進黨大剌剌將政治黑手伸入台大，還配合綠媒炒作此事，「真是民主教育的笑話」。

◎遭指抄襲論文 管爺否認

台大新任校長管中閔遭指，去年五月與暨南大學管理學院院長陳建良共同發表「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估」，不當引用暨大2016年的碩士學位論文，陳建良對外澄清，是該名EMBA班學生引用他的部分研究內容，根本是爆料者「倒因為果」，據聞管中閔並沒有看過該名學生的論文。

◎川普：考慮給予追夢人公民身份

美國總統川普24日表示，願意考慮讓童年時期非法抵美的移民（俗稱「追夢人」）在10到12年後取得公民身分，他表示已準備支持一項提供相關途徑的協議。白宮的最新表態，顯示「追夢人」協商出現重大發展。

◎席琳狄翁魅力擋不住 台北演唱會轟動加場

西洋歌壇巨星席琳狄翁首度來台開唱，22日首開賣兩場售罄，瞬間秒殺票房大開紅盤，不愧是票房保證的金牌女聲，完售後，尚未買到票的歌迷湧入主辦單位粉絲專頁哀嚎並高喊加場，主辦單位將票房及心願告知國外巡演主辦AEG Presents，積極爭取加場演出機會，長達48小時連續溝通後終於得到AEG Presents和經紀公司答應，2018海外巡演台北站加開一場，台灣也創下亞洲唱最多場！

(中時電子報)