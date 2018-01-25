為400元債務爭吵 警方排解查出非法獵槍

警方在簡姓男子家中查出具備殺傷力的管制獵槍。（李其樺翻攝）

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警方在簡姓男子家中查出具備殺傷力的管制獵槍。（李其樺翻攝）
好友為400元反目被查私藏槍械。（記者翻攝）

基隆市57歲簡姓男子昨（24）日找來友人來家中飲酒吃飯，席間遭友人索討400元債務，氣得和友人發生爭吵，反而引來警方上門關切，在簡男家中查獲一把管制獵槍，被警方依違反槍炮彈藥刀械條例移送法辦。

基隆市警第三分局碇內派出所所長林冠丞、警員陳妤玟，昨（24）日晚間9點巡邏經碇內街時，有民眾當街攔車反映社區住戶酒後大小聲，吵個不停，請警方前往勸阻，維護社區安寧。

警方獲報前往簡姓男子家關切，簡男一開始先向警方表示這個房子是自己住的，沒有其他人在裡面，警方察覺有異，經過簡男同意後進入搜查，在簡嫌房間內發現地上置放獵槍1把、鋼珠彈1罐、喜得釘9顆等物，遂當場扣案並帶同簡嫌返所偵辦。

經送警察局鑑識科初驗，扣案獵槍為火藥式槍枝，槍枝主要結構完整，為管制槍枝可能性較大，簡嫌向警方辯稱，該獵槍為往生的二哥撿獲，並用來獵捕山豬，二哥往生後，槍枝就一直放在家裡，不過警方不予採信，將他移送法辦。

警方表示，簡嫌當晚請友人來家裡吃飯，酒酣耳熱之際，友人突然向他索討400元債務，雙方發生激烈爭吵，簡嫌對於區區400元的小債務糾紛引來警方上門，懊惱得不償失。

(中時)

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