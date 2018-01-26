同鄉易夢 陸選出新一屆「台灣省」全國人大代表團

2018年01月26日 03:01 中時電子報 李靖棠

據大陸澎湃新聞網報導，由全國臺聯於北京召集協商會議，以差額投票選舉方式，於今日選出13名、代表「臺灣省」出席第十三屆全國人民代表大會的委員，名單包含：許沛、鄒振球、張雄、張曉東、陳軍、陳雲英、林青、黃志賢、符之冠、梁志強、曾力群、蔡培輝、廖海鷹。其中，出生於臺北的陳雲英，不僅多屆當選全國人大代表，更是從前世界銀行（World Bank）副行長、從金門叛逃入陸的林毅夫妻子。

但從1949年兩岸分治後至今，為何大陸的全國人大會議中還有「台灣省代表團」？這批代表「台灣省」的人大代表，究竟從何而來、如何選出，甚至何時成立，都是外界好奇的焦點之一。本屆代表名單中，除了陳雲英、陳軍、張雄、符之冠、張曉東和廖海鷹6人外，其餘7人皆屬是新晉代表；而且，除陳雲英一人出生於台北，其他當選者都屬於在大陸出生長大的「台胞二、三代」人士，與現在的台灣社會幾乎沒有實質聯繫。

前世界銀行副行長林毅夫之妻陳雲英，再次連任臺籍全國人大代表。（圖/中新社）

大陸全國台聯會長黃志賢，也當選新一屆全國人大代表。（圖/中新社）

中共於1949年建政後，以謝雪紅為首的許多台灣人因理念選擇前往大陸，以台灣民主自治同盟的民主黨派身份，參加政治協商會議，以及1954年首度召開的第一屆全國人大會議。1975年第四屆人大會議期間，正式成立台灣省代表團，與其他各省市一樣，負責「省內」相關政策與議程的提案，隨後在3年後的五屆全國人大上決議，台灣暫時選舉13名全國人大代表出席會議，其餘按人口比例應選代表的名額將予以保留，待未來實現國家統一後一併給予。在去年的第十二屆全國人大會議中，另有3名台籍代表出任各委員會常委。

現任台盟海南省副主委符之冠，也當選新一屆大陸全國人大代表。（圖/央廣網）

前大陸全國台聯會長汪毅夫，並未連任臺籍全國人大代表。（圖/新華社）

根據先前台盟公佈的《台灣省出席第十二屆全國人大代表協商選舉方案》中可以看出，大陸全國人大台灣代表團的「特殊性」，從當前分佈在對岸各地約3萬3千名「台胞」中，依照省份協調派出120名代表前往北京開會，再從中互相選出最後出席的13名全國人大代表。也正因如此，歷年大陸全國人大會議上，一直有兩個代表團最為神秘：一是解放軍、二就是台灣代表團。

大陸全國人大最神秘的代表團之一：台灣代表團。（圖/新華社）

夫婿林毅夫在兩岸爭議的背景，讓出生於台北、在美國受教育的陳雲英成為關注焦點。後來長居北京的她，成為大陸全國人大代表。去年在兩會期間受訪時，她表示，台灣省代表團的任務之一，就是維護台胞在大陸的權益，除了擁有大陸身份證的定居台胞、台商台生和島內同胞外，目前更新增了一種，在大陸出生、父母有一方來自台灣的人士，亦能歸類於台胞範圍之內。

雖然「有權參選」的台胞中包含台商台生，但與大陸法令規定不同，台灣方面，根據現行的《台灣地區與大陸地區人民關系條例》規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。」但從去年復旦副教授盧麗安成為中共十九大代表後，近期又傳出一台灣醫師出任上海市政協委員，似乎打破了過往因擔憂違法，而鮮少有台灣身份的人擔任大陸黨公職的先例。

(中時電子報)