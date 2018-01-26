爆料者反被爆？張廖萬堅論文被起底涉抄襲

2018年1月25日　台北市　民進黨立委張廖萬堅25日在記者會中，質疑台大校長遴選出線的管中閔，與前國發會副主委陳建良聯名發表的學術論文中，涉嫌抄襲另一篇碩士論文的圖表及文字，違反學術倫理。（姚志平攝）

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針對民進黨立委張廖萬堅質疑管中閔發表的學術論文涉嫌抄襲，違反學術倫理，國民黨立委陳學聖（左起）、李彥秀、柯志恩25日舉行記者會，呼籲民進黨勿將政治黑手伸入台大。（姚志平攝）

民進黨立委張廖萬堅25日開記者會爆料台大校長當選人管中閔涉論文抄襲，但這爆料立即炸到自己。網友亦在PTT翻出張廖萬堅就讀東海大學碩士在職專班時的論文，指出張廖所寫「台北市長選舉模式之典範移轉——從路徑依賴到路徑創新」論文，引用他人文章有關制度回饋遞增機制四點論述，但卻未註明出處，涉嫌抄襲。

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據網友爆料指出，簡單google張廖萬堅碩士論文的文字，隨便就也找到抄襲的嫌疑。例如論文內容的其中一段「開啟成本高，一旦制度的開啟成本相當高」，就可以找到由吕建德、葉崇揚、張馨文2013年所發表的「台灣國民年金為何走向小整合體系? ——一個歷史制度論的分析」論文，張廖碩論中第3頁有半頁和該篇論文文字一樣，而張廖論文在2015年才發表，該網友指稱，「因為很懶，只找一段就找到了，歡迎大家一起找其他部分。」

該網友並消遣式加貼不自殺聲明：本人在此特地聲明，謹此宣告，絕不自殺，絕不發生意外.....若本人被發現死亡，且現場無外力及打鬥掙扎痕跡，如在車內房間等等隱蔽場所，絕非本人自殺。

另有網友指出，兩篇論文幾乎相同，雖然張廖在參考文獻有提及葉崇揚的論文，但他在段落最後沒有註明引用來源，顯然會讓人以為那段落完全出自張廖本人。

而涉抄襲論文疑慮的立委張廖萬堅對爆料反炸到自己，爆出碩士在職專班論文「台北市長選舉模式之典範移轉——從路徑依賴到路徑創新」涉嫌抄襲一事，今晚仍未出面解釋，服務處電話沒人接聽。在其臉書上的留言雖然有許多讚同他攻擊管中閔者，但一藍姓網友稱：「沒查證清楚就爆料，對您的形象傷害很大」，恐怕是一語中的，張廖萬堅逃的了今晚，天亮後還是要把事情說清楚的。

(中時電子報)

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