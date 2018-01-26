「無印良品」面試甘苦談 應徵者：兩大禁句絕對不能說

無印良品的日式簡約風格吸引不少民眾消費 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

日式生活賣場「MUJI無印良品」的簡約風格吸引不少顧客上門，也讓許多新鮮人嚮往，紛紛投下履歷應徵。但無印良品的面試可不輕鬆，就有錄取者在PTT分享經驗，表示有兩大禁句絕對不能說，不然一定會被考倒。

錄取者在PTT《Salary》版提到，想要應徵無印良品工作，首先自傳很重要，因為無印良品很重視團隊精神，因此自傳部分最好多加敘述前一份工作與客人、同事之間的互動，如果沒有工作經驗就多敘述自己的社團活動與大學分組經驗，同時回答時避免過於個人主義。

面試到最後，主管最後一定會問「為什麼無印良品要錄用你」，錄取者說絕對不能回答以下兩句「千萬不要說喜歡他們的日式風格」、「嚮往服務業精神」這種抽象的東西，因為主管聽到後百分之百會追問「何謂日式風格？」、「服務業精神又是什麼」，許多面試者都答不出來，導致自己相當尷尬，最後死在這關。

錄取者提到當天自己面試情形，主管會針對每個人問不一樣的問題，例如曾在補習班打工的人就被問「有沒有向家長推銷課程，如何做」；球鞋店打工的就被問「有沒有活動規畫經驗」；水果店的就被問「要如何推銷水果」。

最後面試完畢，人事會把大家送出大門口，表示審核要經過3至5個工作天，如果沒收到mail就代表GG了。

(中時電子報)

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