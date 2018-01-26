出道6年吸千萬粉 黃子韜突崩潰PO文：跟地獄生活沒兩樣

2018年01月26日 00:06 中時電子報 吳玫穎

出道6年，黃子韜崩潰了。(取自微博)

大陸25歲男星黃子韜自退出韓團EXO後，返回大陸演藝圈發展順遂，短短出道6年微博就吸引超過1700萬粉絲。在外人眼中看起來風光無比的他，今(25日)晚間卻突然在微博PO出300多字文章，崩潰訴說自己真的累了…

黃子韜今晚突然在微博發文，崩潰訴說自己因為繁忙的工作行程，壓力大到喘不過氣，甚至提及「什麼都不想幹了」、「很想消失一段時間」、「跟在地獄裡生活沒什麼兩樣」，坦承自己真的沒外界想像中過得幸福開心。此發文也讓粉絲擔心不已，文章底下瞬間湧入超過3萬則訊息，盼他能好好休息、挺住。

黃子韜微博全文：

累到煩到喘不動氣 劇組還要趕緊回去拍戲 又怕請假 不想所有人都著等我 還要把舞蹈練熟 怕下一次舞蹈呈現不出來 每天都在做著該做的事情和工作 真的說實話這一刻什麼都不想幹了 公司年會也回不去 沒回過家 從來都不會過什麼節日 每天是幾號我甚至都不知道 真的壓力 讓我喘不動氣 這一刻 真的喘不過來了 從來沒發過這麼不正能量的東西帶給你們 我真的很想消失一段時間什麼都不想什麼都不幹了

六年了 這是我第一次說這樣的話 我知道肯定會有人說 你是藝人這是你應該承受的 我知道 所以我承受了太多到了今天發了這條微博來發洩 也不知道為什麼 要發 就是想發了 就是什麼都不想幹了 喘不動氣的那種壓抑 真的太痛苦了。

在這段時間裡 在我的人生觀裡 我真的覺得我的人生真的跟在地獄裡生活沒什麼兩樣 我沒你們想的過的很幸福 很開心。 別說我矯情 其實真的很堅強 只是在這一段時間裡 我真的真的心和身體累到喘不動氣讓我很壓抑 對不起 讓你們擔心 更對不起我自己 。

(中時電子報)