何必苦等春暖時分 泰國清邁早就櫻花盛開

2018年01月26日 01:38 中時 林承彥

滿滿的櫻花吸引不少觀光客專程上山。（圖片／取自當地旅遊網站）

陽明山櫻花盛開，大地工程處也專程規劃賞櫻驛站供遊人休憩。（圖片／台北市政府工務局大地工程處）

說到賞櫻多數人會想到日本，但根據今年日本媒體所做的櫻花前線預測，最快也要等到三月中下旬，櫻花才會在東京跟九州地區率先綻放。其實不用等到春暖之時，有些地方櫻花現已滿開，國內國外都有，就等尋花客一探秘境。

位於熱帶的泰國其實也有賞櫻秘境，泰國櫻花廣泛種植於泰北清邁山區，其中坤昌阡Kun Chang Kian（ขุนช่างเคี่ยน）是當地最著名的賞櫻勝地。在每年十二月到隔年二月大片櫻花林盛開，滿滿的馬卡龍粉色灑滿山頭，宛如童話仙境。泰國櫻當地人稱虎皇后，外型和日本種櫻花有幾分相似，但花蕊較秀氣、顏色更為粉嫩，非常可愛。

在台灣也有幾處櫻花仙境，不用跋山涉水就可抵達，北部櫻花絕景就在台北市郊的陽明山的平菁街，陽明山的櫻花以寒櫻、山櫻花居多，每年1月下旬相繼盛開，台北市政府工務局大地工程處也規劃了鐵馬賞櫻驛站，提供給單車族休憩賞櫻，也非常適合民眾前往踏青。

南部的民眾要賞櫻則需多費點心力，位於山區桃源的櫻花公園，現也有數百棵粉嫩河津櫻在枝頭上比美，美不勝收。桃源區公所指出，當地山區種植的櫻花以山櫻、河津櫻為主，河津櫻約有數十株，顏色為淡粉色，花期較早；而山櫻的數量較多有數千株，花期較晚，顏色為深粉色，兩個品種各有特色。

(中時)