宜蘭食品年節商品應景登場 「百萬魚燒」最吸睛

2018年01月26日 03:33 中時 林承彥

「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」包含三種口味的西式點心。（圖片／宜蘭食品）

「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」有六種口味的米果。（圖片／宜蘭食品）

隨著農曆年節腳步逼近，知名食品大廠宜蘭食品也應景推出多款年節限定商品。超氣派的「那多利味付魚燒」外觀喜氣，扎實的魚燒好吃有彈性。而針對年節送禮需求，宜蘭食品也推出兩款禮盒，包含「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」與「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」。

「那多利味付魚燒」非常吸睛。 那多利味付魚燒是宜蘭食品與日本名取株式会社技術合作製造，魚肉含量高達60%以上，並以技術慢火烘焙鮮味加倍，口感更有嚼勁。此次包裝延伸日幣設計，旺仔還變身可愛船長成為魚燒靈魂人物，百萬元鈔票造型還可作為另類壓歲錢發放。

「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」包含三種口味的西式點心，有嚴選阿拉比卡咖啡製成的炭燒咖啡煎捲，選用頂級可可原料的香濃可可煎捲，以及飽滿內餡富有層次的可可蛋糕。而「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」則是精選一甲子以來的經典美味，內裝六種口味的米果，黑豆米果、台灣嚴選紫米輕海鹽、可口椒鹽雪餅、厚燒海苔、旺旺仙貝、雪里菓等，狗年自然旺旺得意。

以上商品都能在傳統商店、量販店與連鎖便利商店買到，春節送禮自用兩相宜。

(中時)