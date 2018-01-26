宜蘭食品年節商品應景登場 「百萬魚燒」最吸睛

日幣百萬造型的「那多利味付魚燒」魚肉含量高達60％，口感扎實魚香豐富。（圖片／宜蘭食品）

友善列印
中時
「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」包含三種口味的西式點心。（圖片／宜蘭食品）
「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」有六種口味的米果。（圖片／宜蘭食品）

隨著農曆年節腳步逼近，知名食品大廠宜蘭食品也應景推出多款年節限定商品。超氣派的「那多利味付魚燒」外觀喜氣，扎實的魚燒好吃有彈性。而針對年節送禮需求，宜蘭食品也推出兩款禮盒，包含「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」與「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」。

「那多利味付魚燒」非常吸睛。 那多利味付魚燒是宜蘭食品與日本名取株式会社技術合作製造，魚肉含量高達60%以上，並以技術慢火烘焙鮮味加倍，口感更有嚼勁。此次包裝延伸日幣設計，旺仔還變身可愛船長成為魚燒靈魂人物，百萬元鈔票造型還可作為另類壓歲錢發放。

「PARUTE歐風手匠綜合禮盒」包含三種口味的西式點心，有嚴選阿拉比卡咖啡製成的炭燒咖啡煎捲，選用頂級可可原料的香濃可可煎捲，以及飽滿內餡富有層次的可可蛋糕。而「迎旺納福 綜合米果餅乾禮盒」則是精選一甲子以來的經典美味，內裝六種口味的米果，黑豆米果、台灣嚴選紫米輕海鹽、可口椒鹽雪餅、厚燒海苔、旺旺仙貝、雪里菓等，狗年自然旺旺得意。

以上商品都能在傳統商店、量販店與連鎖便利商店買到，春節送禮自用兩相宜。

(中時)

「無印良品」面試甘苦談 應徵者… 東北季風增強！午後溫略降！18縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。