夢想足球花農日記4：地虎對決 惺惺相惜感覺超讚

花農隊長張志千也是亞青代表隊的成員。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／土耳其阿蘭亞報導

（1月25日）經過一天休兵，今天我們練習賽的對手是阿蘭亞體育U15梯隊，其實對方的年紀小我們很多，輸球會很沒面子。幸好3場比賽下來，我們比較能跟上國外球隊的節奏，也敢去搶球，今天總算是以4比0贏了。

雖然獲勝，但我必須要說，對手雖然才15歲，踢球的觀念還是比我們好。他們在場上傳球的目標很明確，拿球後下一動要給誰，都有很清晰的路線。相較之下，我們處理球比較被動，常常拿球時還不知道自己要幹嘛，其他人當然也不知道怎麼配合了。

花農隊長張志千（左）與阿蘭亞體育U15的凱斯曼（右）都屬於地虎型中場。（李弘斌攝）

在這場比賽當中，特別要提到對方的8號（Ugur Kesmen）。因為他跟我一樣，都是體型比較吃虧的，賽前練球我就特別注意到他，雖然個頭最小隻，卻有一種不管別人多壯、多高，「我還是要贏你」的心態，很希望在比賽中跟他「尬一下」。

結果他跟我一樣踢中場，還剛好負責盯我，我覺得他在場上的觀察、接球跑位、持控球的動作都很值得學習，感覺都知道我們傳球要送哪裡，有時就算防守盯人慢一點到位，他還是會很奮力去跑，不會放掉。

比賽中有一次界外球，他跟我講話，雖然聽不懂，但我也笑了，跟他握手，這種感覺很棒。從小踢球到現在，我很了解個頭矮的球員一定要很努力、踢得更好，才能在場上競爭，以他現在才15歲所展現的球技，以後可能成為大明星，也祝福他有很好的發展。

阿蘭亞體育U15的凱斯曼身高約160公分，卻有一流的傳控與閱讀比賽的能力。（李弘斌攝）

來土耳其踢了3場比賽，我們真的學到很多，因為在台灣踢得節奏慢，我們大部分得分是靠別人失誤，這裡踢球節奏很快，對方會動腦筋，進球都是有組織的成果。我們必須從練習開始，就保持很積極的心態，才有可能提升自己的能力，在比賽中展現出來，跟這種真正的強隊抗衡。

明天是這次土耳其移訓的最後一場比賽，我們要跟阿蘭亞體育高中交手，與前3場的俱樂部踢隊不同，這次對手跟我們一樣都是校隊。我會把這場比賽當成土耳其之行的期末考，希望大家記住前幾場的優缺點，把這次的收穫都用出來！（亞青國腳張志千口述，李弘斌整理）

(中時電子報)

SBL》戴維斯關鍵攻防 璞園主場周… 比賽猛喊沒有用 足球觀念要靠訓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。