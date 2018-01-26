季辛吉： 中美若未達成和平共進 衝突風險難以管理

2018年01月26日 06:24 中時 江靜玲

中美建交推手、美國前國務卿季辛吉指出，中國崛起是政策和歷史的必然，中美兩國在維持權力平衡上都有審視的必要，美國追求的是解決當下問題的實際方案，中國尋求的是長遠視野。他警告，如果中美雙方不能達成和平共進概念，衝突風險可能變得難以控管。

美國聯邦參議院軍事委員會今天就「美國國安戰略與全球挑戰」舉行聽證會，邀請兩位前國務卿季辛吉和舒茲，一位前副國務卿阿米塔吉與會。3人一致對美國政府在國際事務上選擇自我撤退、不再承擔重責大任領導國際體系，表達憂心，強調美國必須在言行上，保持世界領導地位。

尼克森總統時代的國務卿季辛吉指出，川普政府的「國安戰略」和「國防戰略」均把中俄視為潛在威脅。他表示，在一個競爭的世界裡，權力平衡是必要的，但還不夠，根本的問題是，能否阻止大國間的對抗，避免導致衝突。

除了經濟競爭外，季辛吉認為中美間競爭還包括了世界秩序下的外交和軍事因素。他擔心中美發生衝突的危險，但認為美國處於有利地位，因為中國有重要的國內議程要考量，不希望把注意力集中在對外衝突上。

雷根總統時代的國務卿舒茲則認為，中國崛起除展現主導亞洲的企圖心外，更企圖排除美國影響力，但現任美國政府卻對美國從二戰以來建立的國際秩序，多所批評。舒茲表示，擁有一個強大的外交和分析團隊，至為重要。

小布希總統時代的副國務卿阿米塔吉表示，儘管美國的國防戰略已從反恐轉為與中俄間的大國競爭，川普政府的言行卻釋出不一致訊號。阿米塔吉指出，在習近平領導下，中國變的更加獨裁與重商主義，持續成長的經濟與軍事實力，讓中國在國在南海更獨斷獨行、對台灣也更施壓脅迫，且努力重建歐亞大陸的地緣戰略結構。然而，美國總統川普去年訪陸時，卻錯失機遇，未能對中國破壞穩定展開反擊。

阿米塔吉認為，美國的戰略必須著眼積極與區域盟邦夥伴交往，但川普是否認同自己的政府團隊在國安戰略報告提出的看法，「與盟邦追求共享利益、價值與意願」的重要性，不無疑問。他認為，美國要維持在世界的領導力，必須「言行一致」。

(中時)