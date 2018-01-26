東北季風增強！午後溫略降！18縣市強風特報、高屏空品差

2018年01月26日 06:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外出要保暖！今（26日）清晨東北季風增強，台灣北部及東北部天氣較涼，氣象局也針對18縣市發布陸上強風特報。另水氣增多，基隆北海岸及東北部可能有大雨。此外，今天高屏地區空氣品質仍不佳，環保署預報為為「橘色」警示。

東北季風增強，氣象局今（26日）針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今天台灣北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；今日基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，受東北季風增強影響，今天北部地區較濕量，氣溫約落15～17度，中部、東部在16～23度，南部地區高溫可到28度。

據《天氣風險公司》預報指出，今天午後會有一波新的鋒面接近，全台各地轉為濕冷，而且將有冷空氣將接力影響，預估一整個星期都會是寒冷的天氣型態，特別是下週四的第二波冷空氣，有機會讓中部以北的地區在跌破10度以下。

從今天開始，陸續會冷空氣南下！週日（28日）午後會有一波新的鋒面接近，從下周日到下周三期間，全台各地都會轉為濕冷，而且將有冷空氣將接力影響，預估一周都會是寒冷的天氣型態，下週四（2月1日）第二波冷空氣，有機會讓中部以北的地區在跌破10度以下。

另民眾關心的空氣品質，全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報指出，今天復興及潮州地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；屏東（琉球）地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動），其他地區皆為「良好」到「普通」。

(中時電子報)