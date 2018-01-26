比賽猛喊沒有用 足球觀念要靠訓練培養

2018年01月26日 06:48 中時電子報 李弘斌 ／土耳其阿蘭亞報導 ／土耳其阿蘭亞報導

獲得「夢想足球」計畫支持到土耳其移地訓練的花蓮高農，25日在此行第3場練習賽終於火力全開，由吳家豪、楊悅保、邱凱文、溫志仁先後破門，以4比0擊敗阿蘭亞體育U15梯隊。不過教練在比賽中如何指揮球員，主隊教練烏魯索伊（Ulaş Ulusoy）也跟花農分享了他的建議。

「其實在比賽中，我很少直接出聲指揮球員，應該說，我會盡可能的避免如此，給他們在場上更多的自由和空間。」烏魯索伊說，哪些狀況如何處理可能更好，他當然會有想法，但合適的時間點，還是要等球賽空檔的時候，比如中場休息或賽後。若在比賽中真的有重要的指示，他會把球員叫到場邊來叮嚀。

阿蘭亞體育教練烏魯索伊趁中場休息才叮嚀球員比賽重點。（李弘斌攝）

於是乎，在花農與阿蘭亞體育這3場練習賽，你會看到烏魯索伊和其他主隊教練很少在比賽中喊聲，花農的教練團則恰好相反。隨行的花農校長室秘書廖海峰就說，自己一直有個疑惑，會否教練在場邊喊得太多，反而會讓球員不知所措？

其實不只是花農，在台灣各級比賽大概都是如此。最大關鍵在於，台灣球員大多還沒有成熟的觀念與解讀比賽能力，不知道如何正確處理球，也難怪教練們求好心切，要在場邊一直喊。結果效果未必好，球員也沒有獨立思考的能力。

阿蘭亞體育教練烏魯索伊（左）表示，真的有重要指示要下達，他會把球員叫到場邊來講。（李弘斌攝）

相較之下，阿蘭亞體育就連U15的球員，在比賽中不論傳球、跑位或攔截、壓迫，都有清楚而一致的觀念。烏魯索伊（Ulaş Ulusoy）表示，這些都得在訓練中培養，才能展現在比賽當中。

「從1對1的訓練開始，接下來擴大到2對2、3對3、4對4，透過情境的設定，訓練球員在小場的對抗中，知道如何做出正確的判斷和處理，持續擴大到全場的配合，然後才是比賽。」烏魯索伊說。

烏魯索伊分享看法後，開心的與花農全隊合照。（李弘斌攝）

花農總教練李文財特別詢問烏魯索伊，會否覺得他的球員在進攻、防守都比較被動，烏魯索伊則笑說，足球比賽就是要積極、積極、更積極，「永遠不夠多」，就他來看，花農球員已經踢得比前一場更主動。

「這場比賽，你們所有球員的表現我都很喜歡，真要特別點名的話，我覺得21號（楊燊愷）踢得不錯。」烏魯索伊還主動找花農全隊合照，替這次的賽後分享畫下句點。

(中時電子報)