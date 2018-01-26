美專家：比朝鮮半島 中印邊界更可能爆衝突

2018年01月26日 07:52 中時 江靜玲

儘管朝鮮半島局勢危機未解，美國學者專家指出，2018年中印邊界爆發衝突的可能性超過朝鮮半島。

華府智庫國際戰略與研究中心（CSIS）24日舉辦一項亞洲預測研討會。在2018年，亞洲地區可能出現重大安全事件的選項中，與會者中有42％的人選擇了朝鮮半島、31％選擇南海、14％選擇了中印邊界、10％選擇東海，3％選擇台灣海峽。

針對這項調查，參與討論的CSIS亞洲安全問題資深研究員庫柏表示，這項結果讓他感到意外，他預期未來這一年，北韓和朝鮮半島的注意力將會逐漸從減少，美國政府會把焦點著重於其他事務上；，南海事態基本上則是按照中國的意圖發展，中國沒有太多理由在南海挑起事端。他認為，中印邊界爆發衝突的可能性才是最高的。

庫柏分析，無論是在東海，南海還是台灣海峽，看到的都是一個快速崛起的中國對抗的是比它小的國家或者是處於衰退的大國，只有中印邊界是兩個崛起大國對抗，彼此的利益也不斷擴大，隨著時間推移，中印邊界地區一定會出現緊張，「他們從各自現在所處的位置往後撤都很困難。」

參與討論的CSIS亞洲資深顧問葛來儀則認為，中印邊界最大的潛在危險是可能因為小衝突，導致誤判。

會議主持人、白宮前亞太資深官員葛林表示，除了兩個新興大國競爭外，中印兩國在地緣政治上也存有很多問題，包括西藏流亡政府在印度境內、巴基斯坦因素，以及水資源問題。葛林認為，這些長期存在於中印邊界間的問題，隨著兩國的雄心壯志和時間發展，可能會變的越來越危險。

(中時)