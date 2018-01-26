1／26 三大報頭條

2018年01月26日 07:42 中時電子報 高德順

◎中國時報

台大準校長管中閔遭綠營立委指控，管與暨南大學管理學院院長陳建良共同發表的論文，抄襲張姓學生碩士論文，但根據台灣碩博士論文知識加值系統顯示，在張生引用文獻中文部分，即明列「14、陳建良與管中閔（2016）『兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估』手稿。」整件事不攻自破，根本是子虛烏有。

台灣經濟研究院25日公布2017年12月製造、服務、營建業廠商調查結果，其中，包含營造業和不動產產業的營業氣候測驗點，較上月大升3.58點，且是連續第二個月走揚。台經院景氣預測中心主任孫明德說，房市從悲觀谷底回升，「這是個健康的發展趨勢！」

美國國務院領務局與貿易代表署（USTR）官網近日移除中華民國國旗，立法院國民黨團昨舉行記者會，痛批蔡政府親美政策挫敗。國民黨團書記長李彥秀呼籲把駐美代表高碩泰召回，親自說明台美關係現況，並說明事件影響；我國駐美代表處則表示，已充分掌握訊息，並透過多元管道向美方表達嚴正立場，要求儘速改善。

針對年底台北市長選舉，國民黨老將丁守中雖早已表態，希望代表藍營挑戰現任市長柯文哲，但藍營卻不時傳出其他可能名單，繼藍委蔣萬安後，前台北市副市長、泌尿科權威邱文祥也被點名，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也證實邱有參選意願。不過，邱迄今雖仍未表態，但臉書最近出現「泌醫教父邱文祥」的粉絲專頁，似乎已為選戰鋪路。

◎旺報

雖然孤懸海外，但台灣卻是一個最有中國文化底蘊的地方。當香港某大學的普通話測驗有七成學生不及格時，台灣卻是上至總統，下至販夫走卒都能說流利的國語。有個笑話，台灣人問北京人：中國說普通話最多的地方是哪裡？北京人回答：「廢話，當然是北京。」不過，北京人不一定對。

香港浸會大學學生日前因攸關畢業的普通話考試未通過，占領語文中心8小時表達抗議。多家大陸官媒25日對此事件發表社論，認為這一事件從根本上是場意識形態衝突，批評有些港人逢中必反，心態扭曲；在國家強盛的當下，連外國人都熱衷學習普通話，部分港生卻自外於這股大潮，目光短淺，是「拖著一時剪不乾淨的被殖民心理的尾巴」。

中美貿易戰火延燒。隨近期雙方貿易衝突越演越烈，正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，針對美方保護主義動作頻頻的指控，美國商務部長羅斯於當地時間24日重炮反批，中國自己才是「打著自由貿易旗號，實際上執行貿易保護主義的高手」，並公開呼籲中國、歐盟降低進口關稅。

台經院景氣預測中心副主任邱達生25日表示，中美貿易戰重頭戲還還沒上演，針對中國貿易、智慧財產權侵權等行為的「301條款」調查，最快2月結果就會出爐。到時候如果美國拍板對中國進行貿易制裁，諸如電子、機械等台灣出口主力產品，都將遭無妄之災。

◎工商時報

經過三回合大戰熱錢後，中央銀行昨（25）日決定放手，新台幣在國際美元指數跌破3年新低，加上外資持續匯入，盤中狂飆2.67角來到29.035元，終場升勢略收斂至2.33角，但仍收29.069元兌1美元、續創逾5年新高價，不排除今日開盤有機會見到睽違近6年半的28元價位。

當沖降稅延長3年至110年4月27日，並擴大納入自營商為適用對象，行政院政委鄧振中昨（25）日審議通過，最快下周四（2/1日）提報院會拍板，並力促列下會期立法院最優先法案。

去年台塑四寶獲利大爆發，除連3年符合年終獎金6個月高標水準外，總裁王文淵對員工的獎勵紅包更是大方送。台塑四寶工會代表昨（25）日與王文淵會面，王文淵肯定員工在工安、營運績效的努力貢獻，大方加碼給予2.2萬元獎勵紅包，再創集團年終獎金發放新高，讓員工歡喜過好年。

行政院會昨（25）日拍板《外國專業人才延攬及僱用法》將於2月8日上路實施。未來將開放國際電競選手、VR/AR、電腦動畫動漫專才等皆可於補習班任教，另核發就業金卡、尋職簽證、自由藝術家工作許可，便利外國專才來台就業。

(中時電子報)