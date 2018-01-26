MLB》馬林魚賣了葉利奇 得釀酒人3頂級新秀

2018年01月26日 07:48 中時電子報 蔡銘仁

葉利奇(Christian Yelich)自馬林魚大清倉後，不斷跟馬林魚高層放話要求交易，至少15隊想趁此機會網羅這名年輕外野新星，如今他總算如願以償，美媒報導，葉利奇將前進釀酒人，馬林魚則從釀酒人換回4名新秀，其中包括釀酒人農場頭號新秀布林生(Lewis Brinson)。

馬林魚休季期間把史坦頓(Giancarlo Stanton)等3名球星出清，葉利奇跟瑞爾穆托(J.T.Realmuto)身價不貴，原本不在馬林魚想送走的名單內。然而，2人皆不滿球隊做法，頻放話喊走；葉利奇僅26歲又有身手，隨即成為各隊想爭取的對象。

釀酒人得到葉利奇，也著實付出昂貴的代價。他們犧牲外野手布林生被《棒球美國》評為釀酒人今年農場頭號新秀，以及排第5的外野手哈里生(Monte Harrison)、排第9的內野手I.戴耶茲(Isan Diaz)，另還有投手山本喬丹(Jordan Yamamoto)。

葉利奇合約到2021年剩4450萬美金，即便行使球隊選擇權花1500萬，總值5850萬對馬林魚也不算沉重負擔，馬林魚高層沒有迫切交易他的需要，表明如果沒有獲得不錯的價碼，不會輕易讓葉利奇走人。現在葉利奇離去、馬林魚也補到高評價年輕新秀，看起來算是個雙贏局面。

(中時電子報)