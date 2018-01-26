台灣女孩劉倩帆繪動人瞬間 法國安古蘭獲獎

2018年01月26日 08:43 中時 許文貞

劉倩帆在《潛水》（Plongée）中描繪一名女孩迎來人生中最緊張的一天，讀者必須看到最後，發現故事當中的驚喜，才會明白鋪陳畫面的意義。（劉倩帆提供）

29歲的台灣女孩劉倩帆，打敗來自世界各地的漫畫家，勇奪法國安古蘭漫畫節數位漫畫競賽第二名！安古蘭漫畫節在法國時間25日晚上舉辦頒獎典禮，劉倩帆以短篇漫畫《潛水》（Plongée）獲獎，將聲音、互動性融入漫畫，不只讓畫面動起來，更讓讀者有如身歷其境，她也是首度在安古蘭獲獎的台灣漫畫家。

漫畫中，女孩過著日常生活，迎來人生中最緊張的一天。劉倩帆表示，「第一次看的時候或許覺得只是平凡無奇的日常，直到最後讀者陪著女孩進醫院，按下螢幕上的按鈕，和女孩一起聽到聲音，才會發現原來她是聽障者。」

劉倩帆表示，「從前面聽不到聲音，到後面因為電子耳開始運作而聽見聲音的過程，就好像潛水時從水面下到水面上的瞬間。」她在畫面埋藏豐富的細節，像是女孩和朋友在手機上看影片卻不戴耳機，以及在回家途中路過小店，看著櫥窗裡的旋轉音樂盒，若有所思的表情。

劉倩帆表示，她曾在網路上看過聽障者因為人工電子耳，第一次聽到聲音的影片，「我被感動到哭了，一直把故事記在心裡。」

劉倩帆也忠實呈現聽障女孩的生活，甚至去查法文的手語動作，畫在漫畫裡，「有聽障者分享過，電子耳開頻後，剛開始會有些雜音，甚至會聽到自己的心跳、血液流動的聲音。我把這些細節都呈現在故事裡。」

在技術方面，《潛水》運用gif檔和flash動畫呈現。劉倩帆表示，她參考去年安古蘭數位漫畫競賽得獎作品，發現數位特性很重要，「數位漫畫性質介於動畫和漫畫之間。我一直在想，應該怎麼玩，才能玩出不一樣的感覺，不是直接把紙本漫畫放上去就好。」

劉倩帆目前旅居英國，童年深受漢聲出版的繪本如《野獸國》影響。她在法國念藝術創作時，特別喜歡當代藝術家路易絲·布儒瓦（Louise Bourgeois）的繪畫和法國科幻動畫《奇幻星球》等，也從德國獨立書店陳列的小誌得到靈感。

劉倩帆曾獨立出版過兩本小誌，一本描述一名胖女性與邂逅的男子交歡後，突然變成蟲，把男子包覆淹沒，另一本《Another Room》則想像日常生活畫面背後隱藏的奇妙空間。

(中時)