MLB》光芒新秀也投打兼修 美媒：打擊比大谷好

光芒新秀左投麥凱也投打兼修，被認為打擊實力比大谷更好。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平自日職前進大聯盟，投打「二刀流」身手引人注目，不過《ESPN》記者奇斯羅(Keith Law)說到投打兼修，認為光芒的麥凱(Brendan McKay)打擊比大谷更加出色，「麥凱就算不投球了，因為他的打擊很好，依然會是頂級新秀。」

左投麥凱去年透過選秀加盟光芒，並選擇以投打兼修展開職業生涯。他在短期1A以打者身分出賽36場，繳打擊率2成32、上壘率3成49、長打率3成79、4轟、22打點成績，當投手則出賽6場投20局，戰績1勝0敗、自責分率1.80，在奇斯羅大聯盟今年百大新秀名單中評價排第28。

帳面上成績來看，麥凱跟大谷差距不小，不過麥凱僅22歲、也才開始練第一年，且他當打者出賽的場次，有21場是先發守一壘，而非代打或打指定打擊。奇斯羅認為，大谷真正的天賦是在投球端，比較打擊則是麥凱略勝一籌，麥凱即便不當投手，當打者有力量也有潛力，同樣值得期待。

奇斯羅預測，麥凱會成為高於平均水準上的先發投手，或是能打中心棒次的一壘手，「大谷最後感覺會是投手，即便他花不少時間練打、也還沒投任何1球，很難評論他當打者的未來，但我想他任何地方都不比麥凱好。」光芒試著在不讓他過勞的情況下，進行「二刀流」養成。

奇斯羅直言，天使會讓大谷打擊，或許只是想滿足他的要求，但光芒目前來說，是盡可能找到平衡點，尋找如何讓麥凱投打兼修成功的可能性，「你不會想讓麥凱這樣的選手只當投手，而不給他成為野手的機會。但也許幾年後，光芒也可能決定只給他選擇專精其一。」

(中時電子報)

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