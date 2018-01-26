管中閔5爭議 趙少康：是學術鬥爭 還是大清洗？

管中閔獲遴選為台大校長後，有一股政治勢力企圖介入台大校園，反轉遴選結果。圖為台大校園。（資料照片 鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

愈來愈多證據顯示，綠委張廖萬堅指控管中閔涉論文抄襲，有可能是一場烏龍爆料，但綠營全力圍剿的凶狠，看在廣播電視主持人趙少康眼裡，根本是政治意識形態鬥爭，他認為，這是民進黨及獨派正在進行大清洗的暖身動作。

趙少康在《蘋果日報》撰文指出，外界對管中閔被遴選為台大校長有很多意見，這到底是學術鬥爭，還是大清洗？針對台大校長遴選的5個爭議，他做了以下的分析。

1.論文有無抄襲？

管中閔是台大教授，同時也是中研院院士，如果真有論文抄襲，他還能當教授嗎？更遑論校長。只要查明論文出版日期及比對內容，就可鑑出真相。

2.台哥大獨董身分該不該揭露？

遴選細則、「教育人員任用條例」沒明定要揭露獨董的資歷，大學教授當獨董的可多了。照理說，擔任過正派大公司的獨董應是加分而非減分，況且上市公司的獨董本屬公告的公開資訊。

3.蔡明興能否擔任遴選委員？

蔡明興是台大商學系畢業、紐約大學MBA，父親、兄長都是台大校友，還捐錢給台大蓋大樓。將來台大校長可是要募款的，他擔任校長遴選委員適格。

4.蔡明興需不需要迴避管中閔？

校長候選人是放在一起選的，不是一個一個行使同意權，未來只有台大要向富邦或台哥大募款，富邦或台哥大不會向台大要求什麼，沒有利益衝突的問題。

5.管中閔是不是因蔡明興才當選台大校長？

媒體報導，二輪投票時管中閔以12比9出線。不論蔡明興當時棄權，或換下蔡由他人出任遴選委員，管中閔至少都勝出一票。

趙少康認為，外界的總總質疑，純粹是政治意識形態鬥爭，顯示民進黨玩的不限不當黨產、轉型正義等假議題，而且正在擴大中！台灣正在發生的是民進黨及獨派打算大清洗的暖身動作。

(中時電子報)

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