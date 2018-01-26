魯夫邀約！《航海王氣墊路跑》3月高雄開跑

九大氣墊關卡中最艱鉅的魯夫關，三層樓的高度，挑戰要粉絲們的勇氣！。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

「我決定了要成為航海王，便要為此而戰，就算因此而戰死也無所謂！」告別動蕩不安的2017年，2018年要迎向新希望！再浪漫三月，相約好友來高雄，來和魯夫、騙人布、娜美、喬巴一起來跑馬拉松吧！

巨型氣墊關卡好玩又刺激！吸引各地粉絲前來挑戰。（主辦單位提供）

全球唯一《航海王氣墊路跑》移師高雄 相約夥伴來挑

《航海王氣墊路跑》2017夏天於台北造成熱烈回響！回應台灣中南部粉絲們的殷殷期盼，主辦單位正式宣告2018年3月25日將在「高雄夢時代」迎接今年的盛會，即日起至2018年2月25日止，請至《活動咖》報名頁面報名參與這場難得的盛典。

《2018航海王氣墊路跑－高雄場》維持台北場的精神，趣味氣墊關卡結合路跑與闖關兩種活動型態，不只有趣更增加挑戰性，粉絲們只要通過「夥伴之路」的試煉，闖過賽程中分布的九大巨型氣墊關卡，拿出勇氣穿越重重障礙，最後更需挑戰自我極限，奮力爬上三層樓高的氣墊再向下滑，抵達終點取得「千陽號獎牌」，就可以成為魯夫的夥伴！

航海王氣墊路跑跑者物資以「時尚百搭」概念出發，潮流的設計激起粉絲們的收藏慾望。（主辦單位提供）

讓粉絲們更興奮的是，今年跑者物資不僅使用獨家主視覺，更結合功能性重新設計，新品『時尚ｘ百搭』，讓粉絲不僅可活動當天使用，平常外出穿搭也非常好看！跑者報名將可獲得：T-shirt、頭巾、袖套、束口袋、紀念徽章、號碼手環、千陽號獎牌，其中「紀念徽章」共有９款人物造型，將隨機出貨，若團體報名滿９人，即可一次獲得９款紀念徽章，更多活動詳情請見《活動咖》報名頁面！

2018航海王氣墊路跑高雄場主視覺，加入高雄知名場景元素，讓粉絲們又驚又喜！（主辦單位提供）

【2018 One Piece Run航海王氣墊路跑-高雄場】

活動時間：2018/03/25 (日)

活動地點：高雄市時代大道 統一夢時代購物中心前

報名時間：2018/01/25 (四) 12點起至02/25 (日) PM23:59止。(額滿提早截止)

(中時電子報)

《航海王氣墊路跑-高雄場》報名頁面
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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