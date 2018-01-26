解酒糖真有效？出國掃貨要留意 2大類日韓零食藏風險

2018年01月26日 09:04 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

考試前嚼一下，保證考高分？宣稱含有銀杏萃取物的記憶力口香糖，涉及廣告誇大不實，或是易誤解具醫療效能，不得在台轉售。（圖／簡怡欣攝）

日韓超商糖果推陳出新，美味程度與包裝行銷創造不少話題，也帶動台灣旅客購買做為伴手禮的風潮。農曆新年將屆，迎台灣旅客出國高峰期，不免掃貨多樣零食，不過，國內有食安單位提醒，購買日韓2大類商品時要多留意，以免回國後觸法。

國人夯買的日本超商記憶口香糖，先前已被衛福部食藥署列為廣告宣傳涉及誇大不實，容易讓消費者誤解具醫療效能，嚴禁網路代購販售，要求下架。

而台中衛生局近日再公布去年網路違規食品廣告調查，發現有不少賣家違法販售韓國解酒糖，認定解酒糖在台灣屬於食品，不具實質解酒功效，若轉售則涉及廣告誇大不實。

再次提醒民眾，記憶口香糖、解酒糖在台灣被列為食品，民眾僅可買回自行食用，不得在網路販售，否則恐涉嫌廣告誇大不實、宣稱療效等規定，依違反食安法可能遭罰500萬。

此外，台南衛生局日前也指出，有旅客因看不懂國外食品標示，購買到台灣暫停受理輸入的日本震災區福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市生產製造的食品，這些食品只能自用或分贈親友，不得陳列或上網販售，以免觸法反讓荷包大失血。

※飲酒過量，有礙健康※

(中時電子報)