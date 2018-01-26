不借梵谷畫 美博物館願借川普3,000萬金馬桶

2018年01月26日 08:52 中時電子報 楊幼蘭

這不是普通的馬桶，這個金馬桶叫「美國」（America）。

紐約古根漢博物館(Guggenheim Museum)在拒絕白宮官邸情商，表示不外借名為「雪景」（Landscape with Snow）的梵谷畫作後，博物館長施派特（Nancy Spector）表示，願意提供川普這個18K金另類王座。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）25日報導，這是藝術家卡特藍（Maurizio Cattelan）的作品，他想要藉這金光閃閃的馬桶，來象徵美國財富淹腳目。

過去一年來，這金馬桶就放在博物館的五樓洗手間展示。由於博物館與藝術家的慷慨分享，有超過10萬人用過這金馬桶。

「要是總統與第一夫人有興趣把它裝在白宮，」施派特在信中寫道，藝術家卡特藍「願意長期出借」。

以往常批評川普的施派特告訴白宮官員，「當然，它極珍貴，甚至有些脆弱，但我們願意提供一切安裝與維護說明」。

事實上，美國總統與第一夫人向博物館借藝術品裝飾橢圓形辦公室，官邸與白宮各房間的事很平常。據《紐約時報》（The New York Times）報導，美國前總統歐巴馬夫婦在任內第一年，就向各博物館借了45件藝術作品，其中有些是抽象作品，還有非裔美國藝術家的創作。

(中時電子報)