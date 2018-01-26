MLB》國民想拿瑞爾穆托 馬林魚覬覦頂級新秀

國民想要瑞爾穆托，得想辦法滿足馬林魚要拿頂級新秀的需求。(美聯社)

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中時電子報

馬林魚甫送走葉利奇(Christian Yelich)，現在陣中少數賣相不錯的球員，只剩下捕手瑞爾穆托(J.T.Realmuto)，國民對他相當有興趣，然而馬林魚自然想拿到好價碼才放人，據美媒報導，馬林魚想用這樁交易換得頂級新秀，鎖定人選包括國民頭號新秀羅布斯(Victor Robles)。

MLB》馬林魚賣了葉利奇 得釀酒人3頂級新秀

馬林魚歷經大清倉，葉利奇跟瑞爾穆托是少數沒被拋售的球員，但2人都不滿球隊做風，放話要求交易；葉利奇如願後，現在就剩瑞爾穆托1人。26歲的瑞爾穆托去年繳打擊率2成78、上壘率3成32、長打率4成51、17轟、65打點成績；年薪得經仲裁決定，2020年季後才會成為自由身。

瑞爾穆托是目前馬林魚僅存詢問度高的球員，國民是有打算交易，不過馬林魚要價不斐，《FanRag Sports》記者黑曼(Joe Heyman)透露，馬林魚看上國民頂級新秀羅布斯。《棒球美國》列出今年大聯盟百大新秀，20歲的外野手羅布斯評價排名第5，是相當備受期待的新人。

國民已經有韋特斯(Matt Wieters)，但他們去年捕手的攻擊火力卻很缺乏，總計只繳打擊率2成11、上壘率2成76、長打率3成20成績，也無怪乎他們會想找打擊不錯的瑞爾穆托助拳。釀酒人付出頂級新秀才得到葉利奇，馬林魚現在也不急著交易，國民想得標恐怕得給出類似籌碼。

(中時電子報)

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