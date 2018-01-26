大陸建設「宝格」落成 台中國家歌劇院前新亮點

2018年01月26日 09:14 中時 盧金足

台灣第一座超高層頂級義大利精品住宅建築，於台中7期正式落成。（盧金足攝）

大陸建設董事長張良吉表示，低調奢華的設計，不是金碧輝煌，奢華彰顯的是品質和細節，很高興台中人欣賞這樣的品味和品質！（盧金足攝）

菱格網紋不僅表現在建築石材外觀上，同時也運用於室內空間，將設計元素貫穿裡外。（圖／業者提供）

大陸建設以最精簡的手法呈現低調奢華的質感。（圖／業者提供）

台中國家歌劇院已成為中台灣藝文重鎮，周遭豪宅林立，匯集國內外建築師的作品，有如國際建築櫥窗。（盧金足攝）

台中市已成為全球知名建築師作品的競技舞台！台中國家歌劇院由日籍建築師伊東豊雄設計，水湳智慧城的綠美圖為普立茲克建築獎得主妹島和世力作，大陸建設在台中市蓋豪宅

，力邀世界級建築師與設計師，打造全台首棟超高層義大利精品住宅「宝格」，義大利建築團隊來台國際驗收，稱讚台中國家歌劇院附近的景觀和文化風情，擁有充滿明信片的魅力，從規畫到施工完成，過程有很多挑戰，「但我們做到了！」為台中市的國際建築再添新地標。

台中國家歌劇院前的夏綠地公園，是7期鑽石地段，沿著綠園道周遭豪宅林立，成為國內外建築師競技的國際櫥窗，大陸建設在7期的建案「宝格」精品住宅，由義大利建築團隊操刀

，以國際規格蓋房子。

「宝格」新建案歡喜落成，由大陸建設董事長張良吉、總經理廖淳森、負責全案設計規畫的義大利ACPV事務所建築師Mr. Antonio Citterio、Ms. Patricia Viel及METIS Lighting燈光設計公司Ms. Marinella Patetta一起剪綵。

「低調奢華的設計，不是金碧輝煌，奢華彰顯的是品質和細節，很高興台中人欣賞這樣的品味和品質！」張良吉表示，對台中的買家很有信心，很多傳產業和企業家在全球跑透透，對國際級的建築接度高。

張良吉說，比起一般的建案，可能擔心餘屋問題，豪宅因為數量少，看好景氣變好，位在台中國家歌劇院前的地利，還有綠園道和公園第一排的優勢，創下熱銷佳績，「成屋不會降價銷售」，對今年豪宅房市行情有信心。

張良吉說，隨著台中愈來愈國際化的都市發展潛力，大陸建設看好市場長線價值，從未追求在價格上的競逐，新完工的建案售價能在目前台中7期房地產市場中占有一席之地，是因為客戶看到建案價值，才會反映在價格上。

「菱格形已有古老歷史，在義大利文藝復興時代流行的菱格形，像一顆寶石，和石材結合代表著蛻變」，張良吉表示，古老元素融入現代化建築，和別的建築比起來，低調奢華別有一番風味。

設計的價值和成就，讓曾設計米蘭、倫敦及峇里島寶格麗(Bulgari Hotel)精品旅館的ACPV事務所，從建築、景觀設計、空間規畫到室內及家具設計，都呈現獨特的義式風格，將精品旅館的優雅品味與細節展現到住宅，讓居家就像飯店一樣簡約奢華、溫暖舒適，重新定義精品住宅。

Mr. Antonio Citterio說，來台中好幾次，接觸的人都擁有高文化素養，台中是現代化城市，有各種風格的豪宅，建築應該是全面而不是切割的，軟硬體一氣呵成，菱格元素貫穿裡外

，這棟作品發揮他們所有才華和專業，是獻給台中的禮物。

(中時)