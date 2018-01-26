辣妹喝茫主動獻身 運將以為賺到結果衰神上身

辣妹主動獻身好幸運？小心是天上掉下來的鳥屎！（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

天上掉下來的會是禮物還是鳥屎？對台北市這名計程車司機來說，絕對是鳥屎。

4年多前一個深夜，台市一名高姓計程車司機載到一名酒醉辣妹，兩人在車上就開始「情不自禁」，最後相當自然地「溜進」摩鐵。不料隔日辣妹酒醒，發現內褲竟然在包包裡，立刻提告性侵。

據《蘋果》報導，此案一審原判司機有罪，依妨害性自主處4年8個月有期徒刑，但是上訴二審大逆轉，高院改判司機無罪。

辣妹指稱當天自己喝了很多酒，一上計程車就昏了，接下來過程完全「斷片」。隔日醒來發現躺在自家床上，但是前一天穿的內褲竟然在自己的包包內，驚覺可能遭性侵，連忙驗傷提告。

但小黃司機大喊冤枉，說當晚辣妹雖有喝酒、但意識十分清醒，不但表明是按摩妹、還交換手機號碼，從頭到尾都是對方「主動獻身」，連摩鐵都是女生找的。

新北地院法官審理認為高姓司機色慾薰心，犯後不知悔改態度不佳，判處4年8個月有期徒刑。但高院卻認為，性侵犯罪複雜多端，又具有高度隱密性，法院有責詳盡調查事實，但此案諸多證據充滿瑕疵，因此決定當庭撤銷原判決，改判高姓司機無罪。本案仍可上訴。

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(中時電子報)

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