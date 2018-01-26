護女也護子！余天對唐鳳說：想把余祥銓託給你

2018年01月26日 09:24 中時 曾薏蘋

民進黨新北市黨部主委余天因女兒余筱萍選情，前天在民進黨中常會發飆；呵護子女有加的余天，中執會當天政委唐鳳專案報告完後，余天當場跟唐鳳說，「好棒，好想把兒子余祥銓託給你一起去新創。」身兼黨主席的蔡英文總統還說，「余大哥，今天是你開中執會最高興的一天。」只是沒想到隨後談到選舉，隨即風雲變色。

此外，昨天民進黨秘書長洪耀福形容，「余天是膀胱不強的好爸爸」；以後生氣前要先去上廁所，不然會造成誤會。余天則回應，「我當然是好爸爸，不然上完廁所就可以閃人，但是還是認為要把會開完，所以又回去。」

余天前天中執會因為女兒余筱萍參選的台北市中正萬華選區，對上民進黨美女前發言人吳沛憶，大動肝火，結果余天上演這場「爸爸發怒了」，意外讓吳沛憶成為網路熱搜關鍵字。

余天昨天對此發聲明致歉，余天受訪指出，人家是總統，這樣總是不太好，很不好意思，所以發聲明；至於這樣對女兒會不會有影響？他說，既然話已經說了，也無所謂，他的個性就是這樣。

余天對子女的好，人盡皆知，其實週三中執會，余天為了子女，心情如洗三溫暖，為愛女余筱萍選情發飆前，也為愛子余祥銓「找出路」。

余天說，中執會中，他聽完唐鳳的「台灣社會創新的發展趨勢」專案報告，覺得唐鳳規劃得實在太好了，所以唐鳳一說完，馬上說，「誒！唐鳳，我可不可以把兒子余祥銓託給你一起去新創？」唐鳳回應，「好啊、好啊。」總統還笑著說，「余大哥，今天是你開中執會最高興的一天。」只是沒想到後來談到選舉，「我就整個火了！」

(中時)