民進黨是代表誰的政黨？陸網友解析

2018年01月26日 09:08 中時電子報 陳怡文

大陸網友在《天涯論壇》發表文章「民進黨是代表誰的政黨-民進黨的階級性分析」，內容提到公職人員、文化教育精英和資本家是民進黨的天然基因，與國民黨的基因高度重合，本質上屬於資產階級的代表，而不是底層勞工和農民的代表。很多民進黨人具有明顯的人格分裂特徵。常常可見，家族中一邊有人在台灣大罵中國，一邊有人去大陸開辦企業；或者在民進黨內擔任職務獲利時高聲大罵中國，離職後去大陸發展再大罵民進黨。

網友表示民進黨黨員數量一直不多，且人頭黨員現象嚴重。所以看其高層人員構成更能準確把握真實的民進黨情況。雖然發展過程中，民進黨不斷發生派系產生、分化重組和消失，不斷有成員離去和加入，但其構成人員的基本屬性沒有重大變化。

民進黨的人員構成，從階層看主要有以下幾類人員：1.公家機關的公職人員、2.文化教育界知識分子、3.法律界律師、4.醫療屆醫生、5.財閥家族成員。民進黨與農民、勞工、小商人、手工業者，不具有聯繫。勞工是民進黨心裡最軟那部分的說法，就是一個美麗的肥皂泡。在本質上，民進黨成員是政治精英、知識分子精英和資本家的一部分。

另外，在拉攏資方方面，民進黨與國民黨一樣，但兩者的區別在於，國民黨與資方的利益關係橫跨兩岸，需要保持兩岸關係良好，維繫台灣和大陸兩邊利益。而民進黨善於偽裝，表面上與資方的利益關係都在台灣，與在大陸有利益關係的企業，都進行了與民進黨切割的偽裝。在台灣內部，民進黨與資方的關係，比國民黨更緊密。

(中時電子報)