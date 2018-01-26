Playboy海夫納逝世僅半年 火辣遺孀就擬出售遺產

《花花公子》雜誌海夫納第三段婚姻、結縭5年的名模妻子哈里絲。（圖/哈里絲臉書專頁）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，著名《花花公子》雜誌（Playboy）創辦人休·海夫納（Hugh Hefner），於去年9月在自宅中逝世，享壽91歲；過世後，將其位於加州好萊塢山（Hollywood Hills）的豪宅，留給第三段婚姻、相差60歲的火辣名模遺孀哈里絲（Crystal Harris）。

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海夫納遺孀哈里絲實境秀專訪。

但近日卻遭媒體爆料，海夫納逝世不到半年，哈里絲就考慮，將這座佔地5,917平方英呎（約166.2坪）的豪宅出售，開價720萬美元（約2.1億台幣）。事實上，這並非海夫納留給她唯一的遺產，除房子外，哈里絲還獲得500萬美元（約1.46億台幣）的現金。

海夫納（圖右二）與哈里絲（圖右）協同雙胞胎玩伴女郎卡瑞莎與克麗絲丁娜出席活動。（達志影像/Shutterstock）

現年31歲、出生於美國亞歷桑那州的哈里絲，會踏入影視圈全因受父親影響，她父親雷哈里斯（Ray Harris），不只是一名歌手、也是位詞曲創作者。2009年加入E!娛樂電視台，成為知名實境秀「鄰家女孩」（Girls Next Door）的固定班底之一。2010年被知名音樂製作人麥可布雷克利（Michael Blakey）相中，正式與環球音樂（Universal Music Group）簽約。不久後更與澳洲設計師合作，推出自有的泳裝品牌。

負責花花公子集團創意事務的幼子庫伯（圖左）與父親海夫納（圖右）。（達志影像/Shutterstock）

哈里絲雖然是名模特，但並非僅有外貌，幼年曾隨父母赴英國伯明罕居住，大學進入聖地牙哥州大（San Diego State University）攻讀心理學。大學期間就兼職擔任模特的她，於2008年一次由《花花公子》雜誌主辦的萬聖節派對上，認識了創辦人海夫納。就哈里斯自己的表述，她當時被口若懸河且能回答千萬種問題的海夫納吸引住，並從中了解更多《花花公子》雜誌創辦的過程與故事，以前海夫納個人的理想。沒想到3年後，兩人正式宣布訂婚。

這棟由海夫納於2013年以500萬美元（約1.46億台幣）買下的豪宅，不僅擁有絕佳的視野，屋內共有4房4.5套衛浴，還有私人電影院與露天的大游泳池。四周以大片落地窗迎接明亮的陽光，讓整棟豪宅讓人感覺放鬆。

哈里絲先前受訪時表示，海夫納過世後，她沒有一天不想念這位提攜她的丈夫，「他（海夫納）教會了我如何去愛、如何成為善良的人。」但這段差距甚大的婚姻，卻也在海夫納離世後，被美媒爆出諸多負面新聞，如今再加上售屋，恐讓哈里絲再次成為輿論揶揄和批評的焦點。

(中時電子報)

文章來源：Hugh Hefner's widow Crystal lists lavish Hollywood Hills home left to her by late Playboy founder for $7.2 million

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